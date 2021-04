Emilio Monzó: “Hubiese sido mejor que Vidal fuera la candidata a la Presidencia”

El expresidente de la Cámara de Diputados se expresa en contra de cambiar la fecha de las elecciones y asegura que se postulará en Juntos por el Cambio a pesar de la resistencia de algún sector interno

-¿Es un fracaso de la política que el conflicto por las clases presenciales haya llegado a la Corte Suprema?

-Sin duda, es un fracaso. Apelo a que en las próximas horas el Presidente, el jefe de gobierno y el gobernador de Buenos Aires estén sentados en una mesa, como ocurrió el año pasado. Esta vez, las medidas tienen que ser más eficientes. Por eso, nos tenemos que manejar con datos, no con política.

-¿Por qué se rompió la foto tripartita? ¿Lo asocia al año electoral?

-En parte sí, porque es una tendencia, no solo acá, sino a nivel mundial, de gobernar haciendo marketing político, y no hacer la pausa. Este año electoral debe influir en el espíritu de esos actores y sus entornos para tomar posiciones, pero apelo a la visión de estadista de los tres y espero que estén por encima de las tribunas.

-En el Gobierno dicen que Macri lo condiciona a Larreta a la hora de hacer acuerdos o decidir medidas restrictivas. ¿Es así?

-Y, del otro lado, la tribuna dice que Fernández se deja influenciar por Cristina y que gobierna la vicepresidenta. La verdad es que gobiernan Fernández y Larreta. Y las decisiones y las responsabilidades son de ellos. Las influencias no me constan.

-¿Esperaba que Alberto Fernández fuera más moderado?

-Sí.

-¿Por qué cambió? ¿Fue solo una estrategia de campaña?

-A veces, cae en la regla del conjunto. La impotencia que tenemos desde el gobierno de solucionar y transformar la realidad nos lleva a posiciones extremas. Creía que Fernández caminaba hacia el centro. No sé qué ha ocurrido en ese tránsito que terminamos tratando de expropiar Vicentin.

-¿Los polarizadores están ganando la pelea contra los moderados?

-Sí. Para mí, va a ser la década de la polarización improductiva. Al ganar la polarización, hay más pobreza, más inflación, menos educación, menos inversión. Este es el negocio de la polarización.

-¿Cristina y Macri siguen dominando el escenario político?

-Sí, en parte, porque son las dos personas que reflejan la polarización.

La postergación de las PASO

-¿Qué piensa del acuerdo entre el Gobierno y Juntos por el Cambio por la postergación de las elecciones?

-No estoy de acuerdo con postergar las elecciones. Cambiar las reglas de juego sobre el juego no corresponde. Se está votando en muchos países del mundo. Estoy de acuerdo con las cláusulas, pero no tienen nada que ver con esta elección. Yo sacaría la obligatoriedad a las primarias y pondría la boleta única de papel.

-¿No hubiese firmado la contraoferta que hizo la coalición con la “cláusula cerrojo”?

-Si el compromiso es tratar la boleta única este año, yo lo pensaría. Pero tiene que quedar reflejado en un proyecto presentado hoy en el Congreso, porque eso va a mejorar mucho la calidad institucional en nuestro país.

-¿Considera que el Gobierno busca unificar o suprimir las PASO?

-No creo. Quieren posponer por esta situación. Pero no hay necesidad de postergar y romper las reglas de juego cuando se está jugando.

El vínculo con Macri y el armado en la provincia

-Dijo que no leyó el libro de Macri y que no fue a la presentación porque se deben una charla. ¿Lo va a llamar o está esperando que lo llame?

-No leí el de Macri, el de Cristina, el de Barack Obama. No leo biografías. No estoy esperando una conversación ni lo tengo que llamar. Eso se va a dar o no, pero hoy no estoy esperando una conversación con Macri.

-¿Por qué terminó mal la relación y lo corrieron de la toma de decisiones?

-No, no me terminaron corriendo de la toma de decisiones. Soy parte responsable de los cuatros años de Macri. Tuvimos una visión distinta respecto del país. Y cuando hay visiones distintas el que manda es el Presidente.

-¿Hubo autocrítica en Juntos por el Cambio?

-Vi autocrítica en algunos actores, como Vidal, y en otros, no. Si uno es coherente, la derrota te tiene que invitar a la autocrítica.

-¿A Macri lo escuchó hacer la autocrítica?

-No lo leí, no lo escuché. Me imagino que no se le escapa que por alguna razón ha perdido la elección.

-¿A Macri le faltó política?

-No. Política de Estado no faltó. Macri tuvo un ministro del Interior (por Rogelio Frigerio) reconocido en todo el país y que hizo un ejercicio de política en lo que estaba a su alcance.

-Usted quiere competir dentro de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasaría si no lo dejan? ¿Iría por fuera de la coalición?

-No sé qué es no dejarme. Yo voy a competir. Y es imposible (que no lo dejen) porque hay una ley que permite a las personas que integran un espacio presentarse con avales para competir en una PASO. Es muy complicado pensar que haya actores que no permitan que dirigentes, que son parte de Juntos por el Cambio y lo armaron, no puedan participar de una contienda electoral. Es un disparate desde todo punto de vista.

-¿Qué tiene para decirle a Jorge Macri, quien le cerró la puerta del espacio en la provincia?

-No tengo nada para decirle.

-¿Lo habló con Vidal o con Larreta?

-No lo hablé con Vidal, pero sí lo hice con Horacio. Y la verdad es que a él le parece bien. También lo hablo con Martín Lousteau y lo he conversado con Patricia Bullrich. Lo importante no es la candidatura, sino cómo ampliamos y mejoramos el espacio para ser una alternativa en 2023.

-¿Y cómo se mejora el espacio en la provincia?

-Justamente con mucha amplitud.

-¿La fuerza debe tener un perfil peronista, sobre todo, en el conurbano?

-No, para nada. En la provincia puede ganar un peronista, un radical o un independiente. Depende la propuesta electoral que se haga y cómo el gobierno de turno ejerza el poder. Se dan muchas situaciones favorables a Juntos para el Cambio para triunfar este año, pero no tiene que ser un perfil PJ para ganar en la provincia.

-¿Qué opina de la gestión de Vidal? ¿Le faltó conocimiento de la provincia?

-Ese fenómeno se da con los últimos candidatos que tuvimos en la provincia. Al no ser del territorio, los primeros meses, que son tan ricos para implementar políticas públicas, se pierden en el conocimiento del Estado de la provincia.

En general, la gestión de Vidal estuvo marcada por la honestidad. Tuvo una muy buena gestión en Hacienda, Seguridad y Justicia. Por supuesto, no alcanzó y hay que hacer una autocrítica. Es contrafáctico, pero me hubiera gustado que la exgobernadora hubiera ido en una elección desdoblada.

-¿Qué reformas plantea para la provincia?

-Hay que implementar la boleta única de papel y separar la elección de gobernador de la provincia de las presidenciales. También tenemos que tener unificar las cámaras (de diputados y senadores) y terminar el proyecto de Eduardo Duhalde de división de grandes distritos del conurbano. Eso fue muy bueno para la provincia.

-¿Hay que dividir La Matanza?

-Lo primero que haría como gobernador es dividir La Matanza. Hay que acercar la administración del lugar a la necesidad de la gente.

-¿A Kicillof también le falta conocimiento de la provincia?

-Estamos importando dirigentes políticos de la Ciudad a la provincia. Sería bueno que el próximo gobernador surja de una trayectoria política en ese territorio.

-Con ese criterio, ¿es un error el proyecto de Diego Santilli?

-No me consta que haya un proyecto de Santilli en la provincia. No lo escuché.

-¿Cuál es la diferencia entre Macri y Larreta?

-[Piensa] La principal diferencia es que Macri se ubica más en un extremo del arco político y Horacio se acerca al centro. Me interesa mucho más el perfil de Larreta para esta circunstancia, en la que se necesitan diálogo y acuerdos.

-Vidal dijo que no se arrepiente de haber rechazado el “Plan V”. ¿Hubiese sido mejor que fuera ella candidata a presidenta?

-No tengo ninguna duda que hubiese sido mejor. Lo hablé con Macri en el ejercicio de sus funciones. Para mí, era un momento importante para hacer el cambio generacional. Y veía muy bien que Mauricio sea el hombre de la transición. Me hubiera gustado que en ese momento hubiera una la fórmula con Vidal y un perfil como el de Juan Manuel Urtubey. Era un cambio generacional y transversal. Me parecía que al país le hacía bien salir de la estación de la polarización. Ya Mauricio estaba estigmatizado, junto a Cristina, en ese lugar. Iba a ser un paso adelante la elección de Vidal o cualquier otro actor que pudiera reunir en la opinión pública el consenso para alcanzar a la presidencia. Es contrafáctico, pero creo que eso podría haber tenido un resultado mejor.

-¿Macri tiene chances de volver al poder?

-Todos tienen chances de volver. Fue presidente y va a estar vigente siempre por ese motivo. Si él ve la oportunidad de ser candidato, lo va a ser.

-¿Qué otros presidenciables mencionaría del espacio?

-Lousteau tiene todas las condiciones para ser presidente. Alfredo Cornejo y Gerardo Morales tienen aptitudes para aspirar a ese lugar.

-¿Y de Pro?

-Larreta, Vidal y Patricia Bullrich. También destaco a Hernán Lacunza.

-¿Qué opina de Bullrich?

-Es la diversidad del espacio. La respeto mucho, por su militancia política y porque enfrentó temas muy difíciles.

-¿Le gustaría que Vidal fuera candidata en la provincia?

-No puedo hablar de lo que me gustaría. Si quiere ser candidata, será una buena candidata en la provincia.

-¿Usted quiere competir contra el candidato de Pro?

-Sí, competiré con los candidatos que haya en la contienda electoral. Estamos construyendo un espacio y trabajamos junto con Gustavo Posse.

Diálogo con el oficialismo

– ¿Juntos por el Cambio debe sentarse a dialogar con el Gobierno por el acuerdo con el FMI?

-Tenemos que sentarnos para todo, pero no hay que firmar todo. La grieta es un negocio político. Hay más pobreza e inflación, eso tiene que ver con la polarización.

-¿A qué dirigentes del oficialismo destacaría?

-Estamos a 48 horas de haber sufrido la pérdida de Mario Meoni. Aunque no hubiera ocurrido este hecho, te lo hubiera nombrado primero. También veo que Gabriel Katopodis y Eduardo De Pedro promueven el diálogo y la mesura. Me gustaría que el Presidente no se deje llevar por las tribunas, que alimentan la pasión y la emoción, pero nos alejan de la solución.

-¿Se puede dialogar con Máximo Kirchner o lo ve parado en la “tribuna”?

-Mi diálogo con él siempre fue fluido, pero el pensamiento muy distante. La Cámpora tiene un pensamiento muy ortodoxo. Tendrían que flexibilizar para poder llegar a acuerdos y transformar una realidad. Nosotros pecamos por no saber ceder, y creo que La Cámpora pecó y perdió elecciones por eso. A veces, por algunas manifestaciones, pienso que esta lección no está aprendida.

-¿Juntos por el Cambio es una alternativa de gobierno?

-Tiene mucho más potencial que cuando comenzamos en 2011 y 2015. Tengo que reconocer que Macri tuvo más claro el objetivo. Hay que perseguir lo que tenía Macri: estrategia, convicción y huevos para ir a buscarlo. Quizás, no hay un orden u organización.

-¿Cómo cree que lo pueden ordenar?

-Hay que formar una mesa entre todos estos actores en la que nos planteamos una estrategia en pos de ese objetivo.

-Hay una mesa nacional de Juntos por el Cambio.

-La veo como una mesa de coyuntura. Macri tenía lo táctico y lo estratégico. Sabíamos hacia dónde caminábamos.

