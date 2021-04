El video de Fernando Gray contra Máximo Kirchner

El intendente de Esteban Echeverría volvió a desafiar al jefe de La Cámpora, esta vez con un montaje en video que lo muestra en lo alto del viejo Ministerio de Obras Públicas, conocido por sus imágenes de Evita

Bajo el lema #YoMePlanto, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría, le envió un duro mensaje a Máximo Kircher en el marco de una disputa que mantienen por las elecciones del Partido Justicialista en la provincia de Buenos Aires.

En su cuenta de Twitter compartió las imágenes y expresó: “Con el enorme orgullo de ser peronistas, enarbolemos el gran legado de Evita y el Gral. Juan Domingo Perón. Por eso, levantemos, hoy más que nunca, las banderas de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política”.

En el video se lo observa a Gray, quien lleva una bandera mientras de fondo se observa el Riachuelo, la Avenida 9 de Julio y el Obelisco, entre otras postales. Frente a la imagen de Eva Perón, mural ubicado en el edificio del Ministerio de Obras Públicas, Gray se detiene y decide subir a la terraza del mismo para flamear la bandera con la insignia del PJ. Todo es parte de un montaje digital, el intendente de Esteban Echeverría no grabó el video en el edificio histórico de la Avenida 9 de Julio.

La publicación de dicho video se dio luego de que el fiscal ante el Juzgado Federal con competencia electoral de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Héctor Ferrara, se exhibiera a favor de suspender el llamado a elecciones del Partido Justicialista bonaerense, por considerar arbitrario, defectuoso e inconstitucional el acto de adelantamiento de la fecha y no tener acreditado los motivos para hacerlo.

El desembarco del presidente del bloque de diputados del Frente de Todos comenzó a tomar forma el pasado sábado 27 de febrero cuando el Consejo Partidario resolvió fijar como fecha de las elecciones el próximo 2 de mayo, y no a finales de este año, como estaba previsto.

En aquella reunión estuvieron presentes el actual presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez, y los mandatarios de La Matanza, Fernando Espinoza; de Almirante Brown, Mariano Cascallares; de Hurlingham, Juan Zabaleta, y de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde.

La intención de Máximo Kirchner era ir a las elecciones con el apoyo de todos los intendentes peronistas, que en un principio miraban con recelo su postulación. Es por ello que negoció durante meses hasta alcanzar una lista de unidad que cuenta representación de todos los sectores. El hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner apuntaba a asumir el cargo en forma simultánea con Alberto Fernández en el PJ nacional.

La principal resistencia de la embestida de La Cámpora fue la de Gray, quien denunció que la convocatoria al Consejo fue irregular -se hizo a través de WhatsApp- y cuestionó la necesidad de adelantar los comicios.

“Las diferencias no son solo formales, son diferencias de fondo: cómo entendemos la política, la gobernanza pública… yo creo en la apertura basada en el debate de ideas, de proyectos, de propuestas, en ampliar la base de participación. Bajo ningún punto de vista creemos que puede existir una postura hegemónica que impida la existencia de distintas opiniones. No podemos permitir las imposiciones y menos la prepotencia. Debe haber diálogo y consenso”, sostuvo Gray en una entrevista con Infobae.

Allí remarcó: “Yo vengo a ser la expresión de cientos de miles de militantes del PJ, y no solo del Justicialismo, del campo nacional y popular que no quieren atropellos, que no quieren avasallamientos, que quieren participar, que quieren unidad y renovación, pero no a cualquier precio”.

Según la resolución del Fiscal Federal, plantear que las elecciones se adelantaron porque “no resulta lo más conveniente para los afiliados” hacerlas a fin de año “resulta irrazonable y arbitrario al contraponerse al derecho que tienen las autoridades de la vigencia de su mandato y a ser evaluados -por los afiliados- por el periodo completo de su mandato”.

En ese sentido, el fiscal aseguró que “corresponde hacer lugar al pedido del señor Fernando Gray, y declarar la nulidad de la convocatoria a elecciones anticipadas para el 2 de mayo de 2021”.No obstante, más allá de la postura del fiscal, la cuestión de fondo deberá ser resuelta por el juez electoral Alejo Ramos Padilla, que hace tres semanas ya rechazó una cautelar interpuesta por Gray para suspender las elecciones.