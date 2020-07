El viaje de Macri armó un revuelo político en Paraguay

A Cartes lo acusan de violar con un abrazo el protocolo excepcional que inventaron cuatro días antes para que el argentino pudiera viajar.

La extraña visita de Mauricio Macri a Paraguay desató un revuelvo en la política de ese país, en donde lo acusan de violar el protocolo sanitario en medio de la pandemia del coronavirus.

Macri viajó en un avión pagado por la tabacalera del ex presidente Horacio Cartes, acusada de tráfico ilegal de cigarrillos. Cartes lo recibió al bajar del avión con un abrazo, por lo que en Paraguay denuncian que violó el protocolo excepcional que había creado cuatro días antes para recibir a su amigo Macri en calidad de ex mandatario. Sin dar razones de su viaje al exterior en medio de la cuarentena estricta que se impuso en el área metropolitana de Buenos Aires, el argentino visitó además al presidente actual, Mario Abdo Benítez, en una reunión fuera de agenda.

La llegada de Macri agitó a la oposición guaraní, que salió a denunciar los negocios del ex mandatario argentino con el antecesor de Abdo Benítez. El ex presidente Fernando Lugo, actual senador, dijo que Macri no debía tener reuniones oficiales para no nublar las relaciones con Paraguay.

“Estuvimos averiguando aquí, con el Gobierno actual. Ni con ministros ni con ninguna autoridad, ninguna reunión oficial. Viene en una visita privada, solamente a visitar y a encontrarse con el señor Horacio Cartes, que es un dirigente deportivo, expresidente del Paraguay. Se nos hace que el tema que puedan hablar es cuestión deportiva, no ninguna actividad oficial marcada”, dijo Lugo a Radio 10.

“Está dentro de los presidentes comerciantes, es un emprendedor, metido en el fútbol y en sus empresas privadas y siendo presidente no ha dejado de ser comerciante”, dijo Lugo sobre Cartes.

Quien fue más duro fue Jorge Querey, senador paraguayo por el Frente Guasú, de Lugo. “Aquí se ha cuidado con tremenda rigurosidad el tráfico aéreo, aquí rige el cierre de fronteras y esa medida ha dado un margen interesante retrasando los contagios, la segunda consideración es saber cuáles son los intereses que Mauricio Macri tiene aquí”, dijo Querey a Radio 10.

“Aquí hay un clima de mucha inestabilidad política con respecto al presidente de la república que cada vez muestra cada vez con más fuerza una situación insostenible tanto para el como para su gabinete. Hay que tener en cuenta que los motivos de inestabilidad en varias ocasiones han provenido del equipo del ex presidente Horacio Cartes”, indicó Querey.

“Creo que se están tejiendo una serie de alianzas y conversaciones y eso ha tenido bases internacionales en ocasiones anteriores, cuando nosotros tuvimos el conflicto de la cuasi venta de la hidroeléctrica de Itaipú y que fue descubierto, en aquel entonces la operación que se había hecho fue a través de Macri y de la embajada de Israel en Buenos Aires, por lo tanto yo creo que solamente se viene para una visita de corte sanitario es muy discutible y hay que ver si es legal lo que ha ocurrido”, dijo Querey, que hizo referencia a un grupo denominado “Honor Colorado”, cuyo líder “es el ex presidente Horacio Cartes con influencia extendida desde Buenos Aires”.

“Macri es una persona que ha sido nefasta para el Paraguay en los términos de las conversaciones que giraron en torno a Yacyretá, agrediendo los intereses nacionales”, disparó Querey.

Otro de los dirigentes que se refirió a Yaciretá fue el presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Efraín Alegre.

“Los traidores van a repartir los maletines del negociado que postergó al Paraguay por 30 años. El acuerdo Cartes Macri en Yacyretá, que el traidor de Mario Abdo, en campaña prometió romper. Sin embargo, lo aprobó 2 veces”, dijo Alegre en sus redes.

Por su parte, varias organizaciones como la Secretaría de Migrantes y Refugiados, la Fundación Kuña Aty y el Partido Comunista Paraguayo firmaron una solicitada para repudiar el ingreso de Macri cuando “alrededor de 3000 connacionales han sido imputados por violación de la cuarentena obligatoria”.

“La presencia del Mauricio Macri en Paraguay evidencia el nivel de impunidad que tiene la clase privilegiada en Paraguay, y la complicidad de las instituciones del estado paraguayo ante mafia organizada, ya que esta ¨visita¨ que se realiza por intereses y negocios personales, fue gestionada por José Alderete (ex titular de la represa Itaipú) en nombre del ex Presidente Horacio Cartes”, indicaron en el comunicado.