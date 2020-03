El truco para que no se te cuelgue el “wifi” en la cuarentena

La pandemia mundial de coronavirus COVID-19 y la decisión del Gobierno argentino de implementar la cuarentena obligatoria con el objetivo de minimizar el contagio del virus generó un salto considerable en el uso de Internet en la Argentina.

En el transcurso de los últimos días, el consumo de la red fija trepó hasta un 38%, mientras que la red móvil experimento un incremento de hasta 14%.

Luego que el ENACOM difundiera una serie de recomendaciones para llevar adelante el uso responsable de internet, muchas personas tomaron conciencia del problema.

Como miles de individuos necesitan de la conexión de internet de wi-fi hogareña para poder llevar adelante su trabajo o estudio, existe también una serie de consejos para sacar el máximo provecho de la red y, de paso, evitar la saturación de la misma a partir de algunos mal hábitos que generan sobredemanda de tráfico.

Los consejos

En caso de tratarse de una familia numerosa (4 o más personas) se requiere una conexión superior a los 50MB, para que todos pueda navegar sin problemas o ver series de forma simultánea.

En ese contexto, usar gestores de descarga suele ser una buena manera para descargar un archivo mucho más rápido.

El uso de gestores

Generalmente, cuando se descarga un archivo se realiza mediante una única conexión, lo que puede hacer que no vaya tan rápido como podríamos imaginar.

Usar un gestor de descargas -la extensión DownThemAll de Firefox, wget para sistemas UNIX y JDowloader- que utilicen varias conexiones para descargar en paralelo distintas partes de nuestros archivos puede hacer que utilicemos el máximo de nuestra conexión a Internet.

Peer to peer, mejor que la descarga directa

También descargar contenido vía sistemas peer to peer, como BitTorrent, permite ‘exprimir’ mejor una conexión hogareña.

Esto es porque si se hace uso de la descarga directa se baja contenido de un único servidor que puede llegar a saturarse.

Si el archivo no es tan popular puede ser conveniente la descarga directa, pero si se trata de un estreno de cine -por ejemplo- o archivo público muy popular, suele ser mejor opción utilizar el torrent para descargarlo.

Más eficiencia con cacheadores

Si se utiliza una conexión que no se destaca por su velocidad (como un ADSL rural o una conexión 3G) puede ser interesante la idea de utilizar un proxy caché para navegar un poco más rápido.

De esta forma, existirá un servidor que se encargará de comprimir las páginas Web y sus recursos relacionados como, por ejemplo, imágenes o CSS, para que las envíe.

Además de navegar más rápido, se utilizará menos la conexión sin modificar apenas la experiencia de navegación.

La privacidad tampoco sería un problema debido a que las conexiones HTTPS no pasan por el proxy caché. Sin embargo, hay que resaltar que no es opción para el tráfico que no sea Web.

Revisar la conexión o el cableado

Cada enlace mediante un cable de cobre como el del ADSL, que la mayoría de las personas posee contratado, hace que la señal se atenúe.

Si la instalación dentro del hogar no es óptima, es muy posible que no lleguen todos los megas que se tienen contratados.

Se debe remarcar que este ítem no puede ser solucionado por el usuario. Pero sí puede llamar a la empresa que brinda el servicio para exigir un cambio de cableado en caso de que lo considere.