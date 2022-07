El trasfondo del apasionado beso de Lali Espósito y Nati Jota

La periodista reveló detalles de su encuentro con la cantante en el piso de Podemos Hablar. Mirá el video.

Luego de que el Javier “El Pupi” Zanetti hablara del fanatismo de sus hijas por Lali Espósito, Nati Jota se animó a contar sobre su chape con la cantante el fin de semana pasado en Santa Fe.

“La idea era darle un chupito a Lali, un shot. Y cuando entro, Lali me dice ‘¿Che acá da para un beso?’ y pues claro. Pasó eso”, reveló la influencer en el punto de encuentro de PH, Podemos Hablar.

Nati Jota viajó el viernes pasado a Santa Fe y fue invitada al show de Lali Espósito junto a Flor Jazmín Peña, Kevsho, Mica Suárez y otros colegas. En cierto momento de la noche, la jurado de La Voz Argentina pidió que ellos se sumaran al escenario.

“Es difícil decirle que no a Lali”, soltó con curiosidad Andy Kusnetzoff luego de que la periodista recordara su beso y ahí ella confesó su fanatismo y atracción por la cantante.

“Te voy a decir la verdad… primero soy muy fan de Lali de chica, de Casi Ángeles… Y segundo, Lali es muy hot. Así que dije ‘bueno, me llevo esto a la tumba’. No se notó pero me dio un poco de vergüenza después”, sostuvo la periodista.