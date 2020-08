El topless de Miriam Lanzoni

View this post on Instagram

ILUMINADA Somos mezcla de muchas culturas… Cada quien se elije como mejor se siente… Yo soy mezcla de Indio, de impenetrable Chaqueño, con italiano, a su vez amo la cultura maya, por eso también la siento mía. En el mes de la Pacha Mama. Los Rituales de fuego Maya. Con el paso de la Luna llena. Acá estoy más consolidada que nunca. @tiktokdeco_ velas de soja ecológicas 🙌🏿🌍🌕🌑🌞