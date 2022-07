El topless de Lali Espósito

La cantate hizo un parate en medio de sus obligaciones laborales y emprendió un breve viaje para alejarse del frío de Buenos Aires

En medio de su ajustada agenda laboral, Lali Espósito decidió tomarse unos días de descanso y emprender un viaje a Europa, continente que eligió para evadir un poco el frío de Buenos Aires y disfrutar a pleno del verano. Y, además, porque luego de rodar tres temporadas de la serie española Sky rojo, a la cantante le quedaron muchos amigos por esas tierras y también era una buena excusa para visitarlos.

Lo cierto es que en medio de una breve pausa en su tour Disciplina, que también coincidió con un alto en las grabaciones de La Voz Argentina, la artista aprovechó para desconectarse un poco. Y lo hizo a todo lujo. Por caso, y aunque no precisó bien su ubicación, en las últimas horas compartió varias postales y videos en las que se la ve relajada a bordo de un yate sobre el mar. Sin ningún tipo de pudor, se mostró en bikini a bordo de la embarcación y hasta se animó a posar en topless en una piscina: en esta última, al borde de la censura, para que Instagram no le cierre su cuenta, en la que ya tiene más de diez millones de seguidores. El topless de Lali (Foto: Instagram) Bandana, bikini y short de jean, uno de los looks veraniegos de Lali (Foto: Instagram)

“Caña caña caña. La cosa se pone ruda”, escribió en el posteo en el que compartió las postales, haciendo referencia a parte de la letra de su último hit, “N5″, que ya tiene millones de reproducciones en todas las plataformas y ya miles de sus fans se sumaron al challenge. Allí recibió miles de “me gusta” y de comentarios, entre los que se destacaron los de algunos de sus famosos colegas como Justina Bustos, Dolores Fonzi y Karina Jelinek, y el de su padre, Carlos Espósito, quien le expresó: “Que lindo verte disfrutar”. Lali en el yate con amigas (Foto: Instagram) La cantante disfruta del verano europeo (Foto: Instagram) Lali también se hizo tiempo para salir de noche con amigas (Foto: Instagram)

En el plano amoroso, y si bien desde hace mucho tiempo ella no oficializa ninguna relación, en los últimos días trascendieron rumores que la vinculan con Daniel Heredia Vidal, un rapero español conocido profesionalmente como Rels B. Es que según se pudo ver en sus redes sociales, el joven estuvo en el mismo yate que la cantante durante sus vacaciones y, además, una usuaria notó que él le había prestado sus gafas de sol a Lali para que pose para una de las fotografías que subió y que él comentó con emojis. Los fans de Lali Espósito notaron que usó Rels B, que también estuvo a bordo del mismo yatelos mismos anteojos de sol que el rapero

En tanto, solo le quedan apenas unos días más de vacaciones a Lali, ya que el próximo sábado 9 de julio ya deberá estar de regreso en la Argentina, porque ese mismo día retoma su gira con un show en Mendoza, y luego seguirá en San Luis, Bahía Blanca, Mar del Plata y otras ciudades del interior del país. Luego, continuará con su show en Uruguay y Chile, y en septiembre regresará a España, donde también estará cantando en Madrid, Málaga y Barcelona.

El tour había comenzado en el Luna Park de Buenos Aires el pasado 23 de junio, con un show en el que repasó la mayor parte de sus hits y con una increíble puesta en escena que dejó maravillados a sus fanáticos, muchos de los cuales habían estado acampando a pesar de las bajas temperaturas con tal de ver a su ídola, que volvió a pisar ese escenario para hacer un recital en vivo después de más de dos años.

