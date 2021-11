El sorpresivo acercamiento de Wanda Nara y Maxi López

Confirmando que los malos momentos quedaron atrás, la empresaria tuvo un gesto inesperado hacia su ex pareja y padre de sus tres hijos

Wanda Nara no para de sorprender. Tras la escandalosa separación de Mauro Icardi, la mediatización de la relación paralela que su marido tenía con Eugenia China Suárez y el anuncio de la separación definitiva, la rubia encontró un aliado inesperado: su ex pareja, Maxi López.

Separados hace ocho años, cuando otro escándalo fue protagonista y surgió la popular “Icardeada”, los padres de Valentino, Constantino y Benedicto tomaron distancia en muy malos términos. “Basta para mí”, publicó Wanda en su cuenta de Twitter el 31 de octubre de 2013. Ese día, la mediática había decidido separarse definitivamente del jugador después de cinco años de matrimonio, varios rumores de infidelidades y tres hijos. “¿Quién te va a agarrar con tres pibes?”, contó tiempo después que le dijo su ex marido cuando se despidió. Las vueltas de la vida hicieron que sea su mejor amigo y colega, Mauro Icardi, quien ocupe de algún modo su lugar.

Fueron años de chicanas, demandas cruzadas, abogados y declaraciones polémicas entre Wanda y Maxi, nadie podía esperar que entre ellos haya un acuerdo. Pero mucha agua ha corrido debajo del puente, e inesperadamente, en el peor momento de la empresaria, encontró refugio en su ex quien desde el primer momento se puso a disposición para acompañarla y hacer que sus días sean menos caóticos.

Primero, como se había llevado a los tres hijos que comparten a su casa para pasar un tiempo con ellos, le ofreció llevarse también a Francesca e Isabella, las dos niñas que Wanda tuvo con el jugador del PSG para que ellos tengan espacio para solucionar sus problemas. La rubia agradeció pero no, aunque el propio López haya subido a sus historias videos en la puerta del colegio con los cinco chicos. El rol clave de Maxi López en medio de la crisis de Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego, llegó otra noticia que sorprendió a todos: tras años de disputarse bienes, deudas y cuotas de alimentos, finalmente llegaron a un acuerdo. Fue Ana Rosenfeld, abogada de ella, quien emitió un comunicado con la novedad “Entre la señora Wanda Nara y el señor Maxi López han resuelto poner fin a todos los pleitos existentes entre ellos, al día de la fecha”.

Dicha tregua entre ambos se efectivizó luego de que firmaran un acuerdo a través del cual dejaban saldadas sus diferencias. En el documento establecían que ambos decidían cerrar las 40 causas judiciales que tienen en Buenos Aires por diferentes motivos (económicos, bozales, etc.). Además establecieron que si bien Maxi tiene que seguir abonando la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común hasta que estos tengan 21 años, las deudas que el futbolista tiene para con sus hijos hasta ahora, se desestimarían, quedando todo saldado.

Además, dividieron las propiedades que el matrimonio tiene en la Argentina. De esta manera la casa que compartían en el country Santa Bárbara se escrituró a nombre de Wanda y otros dos departamentos, uno de ellos en la calle Arévalo, a nombre de Maxi.

En este contexto, se llegó incluso a decir que la ex pareja podría llegar a reconciliarse, algo que sonaba descabellado. Pero esta versión se dio por enterrada cuando en las últimas horas, Daniela Christiansson, la pareja de Maxi desde hace algunos años, publicó un contundente posteo en su Instagram: una foto familiar junto a su novio y a Valentino, Constantino y Benedicto. La modelo compartió la imagen desde San Benedetto del Tronto, uno de los lugares que eligieron para vacacionar. Y, para confirmar que están en uno de sus mejores momentos como pareja, López le comentó la fotografía con el emoji de un corazón rojo.

La calma y la estabilidad que el ex jugador logró alcanzar al ensamblar su familia con su pareja, parece transcender y querer así, resolver todas las disputas que mantenía con su ex. Y Wanda, al alejarse de Icardi le devolvió ese gesto. Fue así como hoy compartió ella también la imagen de Daniela, Maxi y sus hijos junto a emojis de corazón y las manos en señal de rezo, indicando que todo se encuentra en paz.

Wanda Nara compartió la postal familiar que subió la novia de Maxi López a sus redes (Foto: Instagram de Wanda Nara)