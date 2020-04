View this post on Instagram

Tu tiempo es perfecto. Cada vez lo tengo más claro. Me conecto y recuerdo que solo existe el hoy. La ansiedad comienza a bajar y logro encontrar paz entre tanto caos. Miro hacia arriba y me aferro. A veces puede ser que cueste un poco más, pero uno siempre sabe a dónde regresar. Hoy abrazo mi alma y agradezco.