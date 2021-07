El psicólogo Carlos Díaz relató el momento en que hallaron muerto a Diego Maradona

El profesional, imputado por la muerte del astro del fútbol, estuvo en el ciclo de América y contó detalles de lo que vivió al lado del Diez y su fatal final. Mirá la entrevista completa.



La muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida el pasado 25 de noviembre a los 60 años, tiene a 7 imputados bajo la calificación de homicidio simple con dolo eventual.

Los siete imputados son: el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Dahiana Madrid y los coordinadores Mariano Perroni y Nancy Madrid.

Carlos Díaz estuvo en el piso de “Intrusos”, América, y contó su experiencia como profesional al lado del Diez: “Declaré durante ocho horas, fue la indagatoria más larga. No me arrepiento absolutamente de nada de lo que hice”.

“Me generaba mucha tristeza la pérdida de un ser humano, convivo con pacientes desde hace años. Soy psicólogo y tengo una ONG de adicciones. Trabajo en barrios vulnerables y dedico la mayoría de mi tiempo al tratamiento de adicciones”, añadió.

“Me llamó Matías Morla, no lo conocía, y me preguntó si lo podía ver a Diego. Noté en el primer encuentro que Diego necesitaba ayuda, él estaba presto a colaborar y hacer un cambio en su vida”, recordó Díaz.

“Hubo un consenso generalizado que Diego necesitaba una desintoxicación, necesitaba un cambio de estilo de vida, él era el que decidía, yo nunca lo vi consumir marihuana”, explicó.

Y contó cómo fue ese mediodía donde se dan cuenta que el ex futbolista perdió la vida en la casa de Tigre: “Lo llamamos y no responde. Lo vemos en apariencia dormido con el torso desnudo. Cuando llegó la primera ambulancia se hicieron maniobras de RCP avanzado pero no tenía pulso. Lo reanimaron el doble de tiempo que cualquier persona. Yo la llamé a Gianinna para contarle lo que estaba pasando”, precisó.