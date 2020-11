El posteo de Thelma Fardin por la muerte de Diego Maradona que generó polémica

La actriz dio que hablar con un particular posteo en Instagram hablando del fallecimiento del Diez y del feminismo.

Entre los cientos de mensajes alrededor del mundo que famosos, amigos, seres queridos y fieles seguidores volcaron en las redes en medio del dolor por la muerte de Diego Maradona, una de las figuras que dio que hablar con su posteo fue Thelma Fardin.

La actriz decidió compartir en su muro de Instagram la foto de la famosa mano de Dios, el gol que metió con la mano a los ingleses en los cuartos de final del Mundial de Fútbol de 1986 en México, y acompañar la foto con unas palabras: “A Dios. Vengan ahora las críticas porque si soy feminista no puedo postear esto. Gente, el feminismo es liberación, no rendirle cuentas a ustedes. El fútbol del Diego me maravilló la vida entera”, comenzó diciendo.

“¿Tienen todo resuelto en este cambio de paradigma? Este gol es la contradicción en sí misma. Qué agotador que la lupa nos la pongan a nosotras, ¿calladitas y sin opinar les gusta más?”, agregó.

Y cerró, sin vueltas: “Entre nosotras eso no compas, yo estoy en los lugares que creo tengo que estar día a día, no vengan con su militancia de redes sociales que esa es fácil e igual de CONSERVADORA que los paradigmas bajo los que nos criaron”.