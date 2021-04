El plan de Conmebol para aplicarle la Sinovac a los argentinos

Si no prospera un pedido de excepción ante la ANMAT, en el organismo continental evalúan vacunar a la Selección y a los diferentes equipos de Argentina en Uruguay. Las negociaciones.

Las 50 mil vacunas que el laboratorio chino Sinovac Biotech destinó a la Conmebol llegaron ayer a Montevideo. La ceremonia fue propia de la que hicieron la mayoría de los países cuando recibieron sus primeras dosis: en el aeropuerto de Carrasco esperaban el presidente del fútbol continental, Alejandro Domínguez; el de la Asociación Uruguaya, Ignacio Alonso; el embajador chino del vecino país, Wang Gang; y distintas funcionarios del gobierno uruguayo, que actuó de puente pero a cambio de pedidos puntuales.

La Conmebol se encargó de ponerle épica desde sus redes sociales: “Es hacer historia cuidando el fútbol” fue uno de los slogan elegidos. Domínguez posaba con una sonrisa abierta, el trofeo de la Copa América en sus manos y las 50 mil dosis detrás.

Después de la foto protocolar llegó el plan anunciado por Conmebol, que empezará a inmunizar por tramos: primero a las selecciones nacionales que disputarán la Copa América en Argentina y Colombia a partir de junio; y luego a los equipos que participan de las Copas Libertadores y Sudamericana (masculinas y femeninas).

Las dosis –con “nombre y apellido” y monitoreadas por la Secretaría General de la CONMEBOL y la Dirección de Ética y Cumplimiento– serán aplicadas a jugadores, directores técnicos, asistentes y árbitros.

Sin embargo, algo no está claro: ¿qué pasará con los futbolistas, entrenadores y árbitros argentinos? En nuestro país, la ANMAT no aprobó la vacuna de Sinovac, por lo tanto no puede aplicarse como sí viene sucediendo con la Sputnik V, Sinopharm o AstraZeneca.

Cruzar el Río para vacunarse o que ANMAT firme una excepción

Ante esta situación, el secretario general adjunto de fútbol y director de desarrollo de la CONMEBOL, Gonzalo Belloso, anunció cuál podría ser la solución para vacunar a los planteles argentinos con esta vacuna: “Está la posibilidad de que la aplicación se lleve a cabo en otro lado si no se consiguen las habilitaciones y es una posibilidad que los argentinos viajen a Uruguay para aplicársela. Igualmente estamos esperanzados en que puedan vacunarse en nuestro territorio”.

Belloso, exjugador de Rosario Central, Lanús y Racing, y el segundo dirigente con más poder en el organismo continental, reconoció que la Conmebol dialoga con la AFA y el ministro de Deportes, Matías Lammens, para destrabar la vacunación en territorio argentino.

En ese sentido, una de las opciones que estudia el departamento de legales de la Conmebol es una excepción de ANMAT, cuyo nombre formal es Régimen de Acceso de Excepción a Medicamentos no registrados. Si bien todavía no ingresó ningún pedido formal, es una de las posibilidades que barajan en la sede de Asunción.

Ese mecanismo podría autorizar la entrada de la Sinovac a la Argentina para destinarla a personas específicas, en este caso todas vinculadas al fútbol. En los próximos días, luego de que siguen los intensos llamados, trámites y explicaciones, habrá más certezas.