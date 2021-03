El plan de Boris Johnson para que Reino Unido no pierda las Islas Malvinas

El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró que el Reino Unido “mantendrá una presencia permanente” en las Islas Malvinas para “disuadir y defenderlas contra amenazas estatales y no estatales”. El diario británico The Telegraph filtró un informe elaborado por el área de Defensa y Política Exterior donde consta esa información.

El medio confirmó que el mandatario se comprometió a usar las fuerzas armadas para “garantizar la seguridad de los 14 territorios de ultramar”. Además, el mandatario anunció que destinará 24 mil millones de libras en defensa, incluida la renovación de sus armas nucleares.

La postura de Johnson responde al reclamo que Argentina acentuó en el último año para que Reino Unido devuelva las Malvinas.

