El pedido de Fabiola Yáñez para los 459 gerentes regionales del Banco Nación

Estoy muy contenta porque esta tarde participé junto a 459 gerentes regionales de las sucursales del Banco Nación Argentina de la primera videoconferencia de la Fundación BNA. Sé que el Banco Nación @banconacion está presente con una cantidad enorme de sucursales en las ciudades del interior argentino que no la iguala ninguna otra entidad financiera.⁣ Es un verdadero orgullo nacional.⁣ ⁣ Cuando me ofrecieron la Presidencia honoraria de la Fundación, me emocioné muchísimo porque – si bien es un desafío grande – me daba la oportunidad de trabajar y poner un granito de arena para colaborar con quienes más lo necesitan.⁣ Nuestro país venía con una situación complicada pero la pandemia expuso con mucha frialdad las desigualdades.⁣ Así que no lo dudé un instante, acepté este honor que me confirieron, y acá estoy trabajando para tratar de cambiar esta realidad.⁣ ⁣ Hoy pudimos comentar cuáles son los planes de trabajo que vamos a estar llevando adelante este año, lo que dimos en llamar el Plan 2020 de la Fundación del Banco de la Nación Argentina, y el porqué de esta elección estratégica.⁣ ⁣ La Fundación tiene por objeto promover la igualdad de oportunidades, impulsar y apoyar espacios de contención social, facilitar el acceso a la salud, impulsando redes que fomenten el compromiso de las comunidades y propiciando siempre el federalismo.⁣ ⁣ Además, nosotros queremos contribuir a desplegar una nueva mirada que reconstruya los vínculos entre cada uno de los argentinos.⁣ Queremos trabajar para recomponer el tejido social y atender las necesidades de los sectores más desprotegidos.⁣ Queremos ayudar a que todos los niños y todas las niñas conviertan sus sueños en realidades.⁣ ⁣ Tenemos mucho trabajo por hacer. Necesitamos de cada uno y cada una de ustedes. Son muchos los argentinos, y las argentinas que confían en nuestro Banco.⁣ ⁣ @matiastombolini ⁣ #FundaciónBancoDeLaNaciónArgentina #viveysueña⁣ #ArgentinaUnida 🇦🇷