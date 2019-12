El Parlamento británico aprobó el Brexit y el Reino Unido abandona la Unión Europea

La Cámara Baja del Parlamento británico aprobó este viernes el plan del primer ministro Boris Johnson para que Reino Unido abandone la Unión Europea el próximo 31 de enero.

Con 358 votos a favor y 234 en contra los parlamentarios aprobaron debatir un proyecto de ley que incorpora el acuerdo de salida negociado por Johnson con la UE.

La propuesta también prohíbe la extensión del período de transición de aproximadamente un año que según ese acuerdo seguirá a la formalización del Brexit.

La aprobación del plan de Johnson se daba por descontada, luego de que su Partido Conservador consiguiera una clara mayoría parlamentaria en las elecciones del pasado 12 de diciembre.

Y los parlamentarios también respaldaron el calendario que limita el debate sobre el proyecto de ley en la Cámara de los Comunes a tres días, después del receso navideño: el 7, 8 y 9 de enero.

