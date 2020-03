El nuevo video de Natalie Pérez

View this post on Instagram

𝒯𝑒 𝓆𝓊𝒾𝑒𝓇𝑜 𝓎 𝓃𝒶𝒹𝒶 𝓂𝒶𝓈 es el inicio de mi segundo disco 🤪 y estoy muy emocionada por todo lo que está pasando con mi música. Gracias a ustedes por tanto 🙏 ❤️ 🎶 @nicocotton @mateorodo 🎥 @santiperfetto @trendo.team 📸 @yarcho No quiero dejar de agradecer a 🇲🇽 #mexico y a su gente por recibirme tan bien y dejarme jugar en sus paisajes 🙌🏼 #TQYNM ya es de USTEDES 🤝 En mi biografía el link para que vean el vídeo 😉