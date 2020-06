El municipio de La Plata dispuso un operativo de desinfección en edificio donde confirmaron caso de Coronavirus

La Municipalidad de La Plata llevó adelante un importante despliegue con el equipo de salud y personal a cargo de las tareas de desinfección, en un edificio de la ciudad donde se confirmó la presencia de un caso positivo de Coronavirus. Además, profesionales del SAME realizaron controles médicos a los vecinos del lugar.

La intervención se desarrolló tras confirmarse la presencia de un caso positivo de Covid-19 en un inmueble ubicado en calle 37 entre 25 y 26, donde los agentes comunales montaron este domingo tareas de desinfección en los espacios comunes, tales como pasillos, escaleras y ascensores.

Sobre el procedimiento, el secretario de Gobierno local, Marcelo Leguizamón, precisó que “se llevó adelante luego de un trabajo coordinado con los vecinos del edificio, por lo que se decidió realizar un operativo integral de desinfección y control sanitario al constatar la presencia de un caso positivo de Coronavirus en el lugar”.

Asimismo, el funcionario precisó que “el operativo contó con la presencia de una decena de agentes comunales y profesionales médicos”.

Como parte de la intervención, el equipo de Salud y el SAME La Plata llevaron adelante charlas informativas y controles médicos con los vecinos del lugar a los fines de constatar que no haya ningún caso sospechoso. Además, se les remarcó la importancia de extremar cuidados para evitar contagios y prevenir la propagación del virus.

En ese sentido, el titular del área municipal, Enrique Rifourcat, explicó: “Les recomendamos a los vecinos extremar los recaudos, evitando salir y ponerse en contacto con otras personas, teniendo en cuenta el contacto que pudieron tener con la paciente o con los espacios comunes”; y manifestó: “Es importante que ante cualquier síntoma se pongan en contacto con el SAME o las líneas de atención para personas con síntomas de Covid-19”.

Actualmente, y según lo consignado por el último parte oficial, hay 146 casos confirmados, de los cuales 83 se encuentran activos y en observación, 55 ya recibieron el alta médica y hay 8 fallecidos. También 145 casos sospechosos que siguen en estudio y 2.225 que fueron descartados.