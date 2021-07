El multimillonario Richard Branson viajó al espacio con su nave de Virgin Galactic

El multimillonario Richard Branson logró cumplir su apuesta: tras fundar Virgin Galactic hace 17 años y soñar con cruzar la última frontera del planeta, el británico pasó este domingo unos minutos en el espacio a bordo de una nave de su propia empresa de turismo espacial.

VSS Unity, la nave de Virgin Galactic en la que iba Richard Branson con dos pilotos y otros tres pasajeros, pasó unos minutos en el espacio, a 86 kilómetros de altura, antes de descender y aterrizar en Nuevo México, cerca de las 9.40, hora local (12.40 en Argentina).

“Una experiencia única en la vida“, comentó Branson poco antes de volver a la estación Spaceport America y convertirse en el primer multimillonario en viajar al espacio en una nave desarrollada por una empresa que él mismo fundó: así le “ganó” la carrera a Jeff Bezos, quien espera conseguir el mismo hito el 20 de julio.

I have dreamt about this moment since I was a child, but going to space was more magical than I ever imagined https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/grs7vHAzca

“He soñado con este momento desde que era un niño, pero sinceramente nada puede prepararte para la vista de la Tierra desde el espacio“, añadió sonriente durante una ceremonia posterior al vuelo.

El objetivo de Branson durante este viaje era probar y evaluar la experiencia que vivirán sus futuros clientes. Otros multimillonarios ya han estado en el espacio en la década de 2000, pero a bordo de cohetes rusos.

Tras leves demoras por las condiciones meteorológicas, un enorme avión que transportaba la nave espacial realizó un despegue horizontal desde la base Spaceport America alrededor de las 8.40 locales. Y una vez que alcanzó unos 15 kilómetros de altura, la nave se desprendió e inició un ascenso supersónico, hasta superar los 80 km de altitud, el punto establecido en Estados Unidos para la frontera espacial.

I was once a child with a dream looking up to the stars. Now I'm an adult in a spaceship looking down to our beautiful Earth. To the next generation of dreamers: if we can do this, just imagine what you can do https://t.co/Wyzj0nOBgX #Unity22 @virgingalactic pic.twitter.com/03EJmKiH8V

