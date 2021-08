El misionerismo no acompañará el pedido de juicio político a Alberto Fernández

El diputado nacional de Misiones de la Renovación habló sobre el pedido de juicio político que impulsa un sector de Juntos por el Cambio. Ricardo Wellbach marcó la diferencia entre los intereses de Misiones y la agenda medíatica y política de Buenos Aires. Escuchá la entrevista completa.

“No nos interesa meternos en una disputa fundamentalmente electoral. No queremos estar en la grieta y creo que no va a prosperar porque ni siquiera hay acuerdo en sectores que lo presentaron. Creo que con esta presentación no buscan hacerle juicio político al presidente es más bien una acción pensando en la campaña, dijo en FM DE LAS MISIONES.