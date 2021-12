El look de Messi, Antonela Roccuzzo y sus hijos que causó furor en las redes sociales

La Pulga compartió imágenes desde su Rosario natal donde disfruta de sus vacaciones y estas no pasaron desapercibidas por los usuarios

Desde el último jueves, Lionel Messi se encuentra en Rosario donde celebró la Navidad y se prepara para los festejos por las fiestas de fin de año. El astro argentino volvió a elegir su ciudad natal para disfrutar de las vacaciones en familia y recargar pilas de cara a una dura competencia que se le avecina en el 2022.

El PSG, que marcha cómodamente como líder de la Ligue 1, tiene como gran objetivo ganar su primera Champions League de la historia. Y La Pulga intentará aportar lo suyo para que ello ocurra, aunque por supuesto por delante tendrá una primera dura prueba que será el duelo de octavos de final frente al Real Madrid. Lionel Messi de visita en su mural en Rosario y luego junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, durante la Navidad

Lejos de enfocarse en lo estrictamente deportivo, Lionel Messi se relaja con los suyos y disfruta de cada momento. Visitó el imponente mural en su honor ubicado en el barrio Presidente Perón de Rosario. El mejor jugador del mundo posó unos minutos delante del dibujo con su figura pintado en el monoblock de Azara y Buenos Aires.

Luego fue el turno de pasar la Navidad y un tiempo de relax en la pileta junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro. Y en las últimas horas, compartió una fiesta junto a todos sus familiares y amigos con una banda invitada de lujo: Los Palmeras. Los pasos de Leo y Anto causaron furor, en un evento del que también formó parte el reconocido DJ Fer Palacios.

Lionel Messi con Los Palmeras

Como previa a esta noche inolvidable de pasos y cánticos, Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y sus tres hijos posaron con un atuendo particular que no pasó desapercibido en la fiesta. Este martes, La Pulga compartió una foto familiar y el sorprendente look causó furor en las redes sociales. También publicó otra imagen junto a su esposa Anto.

“Rosario”, fue la palabra que escribió el futbolista del PSG y que tuvo más de seis millones de “me gusta” y unos 37 mil comentarios. Por supuesto, no faltaron los clásicos memes con ocurrencias de los usuarios por la particular vestimenta de los Messi en colores flúor. A continuación algunos de los más divertidos.

Lionel Messi había estado por última vez en su tierra natal en julio pasado, después de la consagración del seleccionado argentino en la Copa América. En aquella ocasión, Leo se reencontró con su familia un día después de la final ganada a Brasil (1-0) en el Maracaná de Río de Janeiro, pasaron unos días juntos y luego partieron de vacaciones a Miami y República Dominicana.

Esta vez, el 10 del seleccionado argentino permanecerá en Rosario hasta el 1 de enero ya que el domingo 2 deberá retornar a los entrenamientos del PSG junto con el resto de los futbolistas sudamericanos del plantel.

El equipo que comanda el DT rosarino Mauricio Pochettino regresará al trabajo el primer día de 2022 y el lunes 3 ya tiene agendado un partido oficial ante Vannes por la Copa de Francia, del que se espera que los argentinos Lionel Messi, Ángel Di María, Mauro Icardi y Leandro Paredes no sean parte.

Messi y Anto Roccuzzo en la fiesta que celebraron en Rosario (Crédito: @leomessi)

Así, el primer juego de Messi en 2022 sería el compromiso como visitante frente a Olympique de Lyon, el domingo 9 de enero, por la vigésima fecha de la Ligue 1 que PSG lidera con 13 puntos de ventaja sobre sus escoltas Niza y Olympique de Marsella.

En el primer semestre del año, además de asegurar el título en la liga local, PSG tendrá como mayor desafío la conquista de la Liga de Campeones por primera vez en la historia, objetivo que comenzará con un duro escollo en el inicio de la fase final.

El 15 de febrero, el equipo francés recibirá a Real Madrid en su estadio Parque de los Príncipes y al mes siguiente, el miércoles 9, buscará el boleto a los cuartos de final en el Santiago Bernabéu de la capital española.

Este 2021 se trató de un año muy especial en la carrera del astro, especialmente, por la conquista de la Copa América que significó su bautismo triunfal con el seleccionado mayor y cortó una sequía de 28 años sin títulos.

También porque fue el primer año en el que jugó con tres camisetas (Argentina, Barcelona y PSG) y por haber ganado su séptimo Balón de Oro en una disputa mano a mano con el goleador polaco Robert Lewandowski, del Bayern Múnich.

En todo 2021, Messi jugó 60 partidos, anotó 43 goles y ganó dos títulos: la Copa América y la Copa del Rey, el último trofeo de su gloriosa etapa en el club catalán.

El desglose de su actividad anual arroja 27 juegos y 28 tantos en Barcelona; 17 encuentros y nueve goles con el seleccionado más 16 presentaciones y seis conquistas con el club parisino.