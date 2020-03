Un video grabado en Arabia Saudita, que se viralizó en las últimas horas, muestra a un médico que llega a su casa después de una jornada de trabajo y se quiebra en llanto al no poder abrazar a su hijo por miedo a contagiarlo de Covid-19.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020