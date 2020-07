El listado de todos los detenidos: quién es quién y qué función cumplían

Ya son 22 las personas detenidas, entre ex espías, ex funcionarios y ex policías. El juez federal Federico Villena los habría detenido para evitar obstrucción de Justicia.

El juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, detuvo a 22 personas en la causa por el espionaje ilegal “M” desarrollado durante el gobierno de Cambiemos, todos integrantes de la denominada banda “Super Mario Bros”.

Muchos de los apresados ya fueron allanados en sus domicilios y se les secuestró información y pruebas relevantes para la investigación, que apunta directamente a los ex jefes de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, y puede escalar contra el propio Mauricio Macri.