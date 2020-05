El jefe de campaña de Espert confirmó que Larreta los financió

Gonzalo Díaz Córdoba, ex jefe de campaña de Espert en el 2019, confesó que recibieron fondos de la Ciudad para su candidatura, y encima, los desaparecieron.

La foto de José Luis Espert con Horacio Rodríguez Larreta que selló el acuerdo político para que la fuerza del economista liberal baje su candidato en la Ciudad fue uno de los hechos más significativo de la campaña. Más de medio año después se reveló el trasfondo de aquel pacto.

En una charla por zoom con el analista financiero Carlos Maslatón, hombre que también pertenecía al espacio liberal, Gonzalo Díaz Córdoba, jefe de campaña de Espert, confesó que Rodríguez Larreta le brindó fondos de la Ciudad para financiar su campaña.

La charla

“Lo que no es honesto es lo que hiciste vos con Larreta, acusó Maslatón a Díaz Córdoba, en una charla que había sido pactada para hablar de economía pero que derivó en un duro intercambio.

Entonces, Díaz Córdoba, quien fue primer candidato a legislador porteño el año pasado por el Frente Unite, comenzó a contar el trasfondo de lo sucedido: “Te lo iba a dejar pasar, Carlos, pero ustedes saben que nosotros presentamos la candidatura de la esposa de Carlos Maslatón a jefa de gobierno de la Ciudad y un día me llama Maslatón para decirme: ‘Mirá, Mariquita es empleada del Consejo de la Magistratura’. Entonces le dije: ‘Bueno, al ser incompatible, asumo que ante un contrato del Estado, un tipo millonario como vos y cagando la candidatura a jefe de gobierno porteño, que era lo que más le interesaba a Larreta (no tener candidatos que le restaran votos), vos elegís que nos quedemos sin candidato’. No lo pude resolver. Entonces, tuvimos que ceder. Nos quedamos sin candidato. A Carlos Maslatón lo llamaron funcionarios de Larreta para eso. Y yo asumí que fue un error honesto pero nunca lo asumí como un acto de corrupción”.

Luego, volvió sobre el acuerdo que denunció Maslatón: “¿Qué pasó con el acuerdo de Larreta? Por falta de fondos para la campaña, error del que no tengo nada que ver, nos quedamos sin financiamiento entre las PASO y las Generales. Ningún millonario logró que un candidato llevara las ideas liberales a un debate presidencial y yo lo logré. Entonces, me banco cualquier cosa, menos que me traten de hijo de puta y de corrupto porque ninguna de esas cosas pasó”.

“El arreglo tuyo con Larreta fue un acto de corrupción”, lo interrumpió Maslatón para acusarlo.

“¿Vos crees que yo arreglé eso por un cargo? Arreglé para que Espert pudiera ser candidato en las Generales. Nos habíamos quedado sin fondos y arreglamos financiamiento para la campaña”, respondió y estalló el escándalo: “Larreta nos puso toda la publicidad que se vio en la vía pública, que nosotros no podíamos sostener de ninguna manera”.