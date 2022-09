El irónico descargo de Valeria Mazza tras sus dichos sobre la crianza de sus hijos

La exmodelo habló tras asegurar que “es mucho más simple la crianza del varón que la de la mujer”. Mirá el video.

Valeria Mazza se convirtió en blanco de críticas por decir que “el hombre es mucho más simple que la mujer” y que es “mucho más simple la crianza del varón que la de la mujer”. Tras la repercusión de sus dichos, la exmodelo compartió un descargo en las redes sociales y fue irónica.

“¡Ay, bueno, bueno, bueno cómo se puso la cosa!”, introdujo irónica Valeria Mazza a través de sus historias de Instagram. “Uno: el ser padres es el desafío más grande que tenemos en la vida, nadie nos enseña, hacemos lo que podemos, lo que vamos aprendiendo que nuestros hijos nos van enseñando. Y muchas veces repetimos lo que hemos aprendido de nuestros padres“, explicó.

“Dos: uno no educa igual a ninguno de nuestros hijos, más allá del sexo, porque lo ideal no es dar lo que uno puede sino lo que ellos necesitan. Más allá del sexo tiene que ver con su personalidad y sus necesidades”, siguió.

“Tres: siempre hablo desde mi experiencia, no generalizo. Hablo desde mi lugar, esto es lo que conozco, lo que a mí me pasa, es mi experiencia”, sostuvo. Para cerrar, Valeria Mazza fue picante e ironizó: “Ahora los dejo porque Taina me tiene que seguir contando todo lo que le pasó en el día y tengo que ir a hacerle las 10 preguntas a mis hijos para tratar de adivinar qué les pasó a ellos en su día. Les mando un beso enorme, los quiero y cuidémonos”.

Qué dijo Valeria Mazza sobre la crianza de sus hijos

En una entrevista con María Laura Santillán para Infobae, Valeria Mazza habló sobre la crianza de sus tres hijos varones y la comparó con la de su hija mujer. A su vez, aseguró que ella es “re mamá de varón”.

“Después de haber tenido tres varones, por suerte llegó ella ¿no? Hay cosas que solamente se viven con las chicas. Con las hijas mujeres”, preguntó María Laura. “Sí. Pero toda mi vida me hubiese encantado tener un hermano varón. Yo tenía más amigos varones que mujeres. Era siempre muy deportista, muy activa. Deseaba tener con toda mi alma un hijo varón. Soy re mamá de varón. Es muy difícil hablar de estas cosas y no entrar en esta diferencia de género. No me quiero meter en líos pero…“, respondió Valeria.

“Las mamás de varones dicen que nacieron para ser mamás de varones. Entendí que ibas a disfrutar con una hija”, siguió María Laura. Ante esto, la exmodelo aseguró que ella nunca buscó tener una hija mujer: “Disfruto enormemente. Lo descubrí con mi hija. Pero no es que lo busqué, lo deseé, lo estaba esperando con toda el alma. Yo deseaba tener un hijo varón. Tuve hijos varones, uno, dos, tres, y bueno, fui por mi cuarto hijo, varón, mujer, lo que sea. No era que yo buscaba la nena hasta que viniera”.

“Hoy agradezco obviamente a Dios que me dio la posibilidad de tener esta otra experiencia y me encanta. Obviamente hay un costado mío que puedo disfrutar con ella que no lo puedo hacer con mis hijos varones. No me quiero meter en líos pero como estructura el hombre es mucho más simple que la mujer“, declaró. Y agregó: “Entonces como mamá es mucho más simple, para mí es mucho más fácil y más simple la crianza del varón que de la mujer”.

Luego, Valeria aclaró que esa es su experiencia como madre, lo que no significa que en todos los casos sea así: “Esta fue mi experiencia. Varones simples, súper deportistas, muy compañeros, respetuosos. La mujer, mucho más sedentaria, más de hablar. Bueno, soy bastante charleta también con lo cual es ta, ta, ta”.

Ante estas declaraciones, Valeria Mazza se convirtió en tendencia en las redes sociales y diversos usuarios salieron a criticarla. “El discurso de Valeria Mazza atrasa por lo menos 10 años y poco colabora en la construcción de igualdad”, “Valeria Mazza es la definición de las mujeres que odian a las mujeres”, “La deducción de Valeria Mazza es que los hombres son más simples porque NO HABLAN, pero mirá qué causalidad Valeria que en los países de altos ingresos se suicidan 3 veces más hombres que mujeres. Me parece que el análisis es más profundo”, “Una nota a Valeria Mazza de 1989… donde ella explica que…ah ¿Es de este año? ¿Actual? Ay, Valeria”, “Ya ni me sorprende la cantidad de pelotudeces que dice Valeria Mazza cada vez que la entrevistan”, fueron algunos comentarios en Twitter.