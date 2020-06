El íntimo chat entre Romina Malaspina y Benjamín Vicuña

No obstante, su paso por ” Los Ángeles de la Mañana” dejó mucha tela para cortar, las angelitas recordaron que la modelo habría tenido un affaire con la pareja de la China Suárez en 2017. “Hay un dato que se nos pasó ayer o por lo menos que se me pasó a mí. Yo no recordaba que ella había tenido un chat privado con Benjamín Vicuña“, sostuvo Mariana Brey.

Por lo que el conductor del programa de espectáculos manifestó: “A mi no, pero lo dejé pasar. Lo comentamos acá inclusive“.

“No te metas con una embarazada porque después se ofenden. Se cuelgan del embarazo y empiezan a decir estupideces, como la China Suárez“, lanzó picante el periodista. Y agregó convencido: “Porque los hombres son infieles en cualquier momento“.

Hace tres años se filtró una conversación de Malaspina y el chileno en donde se podía ver su buena onda. No obstante, tras aclarar que eran solo amigos, la mediática salió a desmentir su conversación con el galán.

“Trascendido absolutamente falso. Romina no conoce a Benjamín Vicuña y nunca le escribió. Esto es un invento mal intencionado en donde ninguno de los involucrados tiene responsabilidad alguna. Capítulo cerrado“, aclaró en su momento. Pero, las capturas de pantalla existen…