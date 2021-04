El Instituto Gamaleya confirmó que es posible diferir la segunda dosis de la Sputnik V

Los científicos que desarrollaron la vacuna rusa convalidaron lo que decidió Argentina e incluso ponderaron en su estudio sobre el tema las recomendaciones de la ANMAT. Explicaron que se puede dejar pasar hasta tres meses entre las dos aplicaciones.

El Instituto Gamaleya confirmó este lunes que es posible ampliar a tres meses el intervalo de aplicación entre la primera y la segunda dosis de la Sputnik V. Los creadores de la vacuna rusa contra el coronavirus indicaron que la extensión de ese plazo puede incluso potenciar y prolongar la inmunización. Desde el Instituto Gamaleya sostuvieron, además, que respaldan las recomendaciones realizadas por “respetados reguladores de la salud, como la ANMAT”.

En una primera instancia, el Instituto Gamaleya había recomendado aplicar la segunda dosis de la Sputnik V a los 21 días de recibida la primera. Argentina, como otros países, había decidido extender ese período en función de estudios que indicaban lo que confirman ahora los desarrolladores de la vacuna. La decisión se tomó ante la necesidad de inmunizar a más personas para frenar los contagios.

“La extensión del intervalo no afectará a la vacuna, en algunos casos, la potenciará y prolongará”, añadió el titular del Instituto Gamaleya, Alexander Gintsburg, a través de un comunicado oficial.

