El Gobierno de la Ciudad clausuró el Hospital Español

El centro de asistencia para jubilados presentó irregularidades y tuvo que cerrar, pero Volnovich acusó al jefe de gobierno porteño y a su ministro de Salud.

La clausura del Hospital Español, dispuesta por la Agencia Gubernamental de Control ante el incumplimiento de diferentes normas de seguridad, reavivó la tensión entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires.

La titular del PAMI, Luana Volnovich, cuestionó la decisión y responsabilizó directamente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al ministro de Salud, Fernán Quirós.

“Hoy nos enteramos de que el Hospital Español de PAMI fue clausurado por la Ciudad de Buenos Aires. Responsabilizo a Horacio Rodríguez Larreta y Fernán Quirós por cualquier consecuencia derivada de esta decisión”, escribió la funcionaria en Twitter.

Según la titular del PAMI, el Hospital Español atiende a 71.000 afiliados de PAMI, y es el mayor centro de derivación de pacientes de coronavirus de la Ciudad. Por lo tanto, adelantó, presentarán una denuncia judicial contra la administración de la Ciudad.

De acuerdo al acta, la clausura se debió a tener “vencido el protocolo de puesta a tierra, por la falta de luces de emergencia en toda la extensión de medios de salida y por la inexistencia de oblea de detección de incendios”.

Desde la Ciudad, fue el propio Horacio Rodríguez Larreta quien salió a responder: aseguró que la clausura “es una decisión totalmente técnica, producto de la responsabilidad que tiene la Ciudad de inspeccionar, controlar y garantizar la seguridad de la gente” y remarcó que la Agencia encargada de realizar estos procedimientos “funcionar en forma totalmente independiente”.

“Yo no tengo ninguna injerencia en esas decisiones de control, y, por lo tanto, no voy a subirme a politizar algo que no tiene nada que ver con decisiones políticas”, indicó el dirigente de Juntos por el Cambio.

Así, la discusión entre Nación y Ciudad suma un nuevo episodio, en el marco de la pandemia de coronavirus.