El furioso mensaje público de Matías Defederico a Cinthia Fernández

El futbolista escribió un certero posteo en sus historias de Instagram, luego de que Yanina Latorre revelara cuánto paga por alimentos.

En las últimas horas saltó un nuevo escándalo del que Cinthia Fernández es nuevamente protagonista. Esta vez, su propia compañera la mandó al frente sobre la cuota alimentaria que recibe de Matías Defederico por sus hijas, y ahora él le respondió sin filtro.

Este lunes, la modelo quedó en el ojo de la tormenta, luego de que Yanina Latorre la desenmascarara en “Los ángeles de la mañana”, y delatara que cobra 60 mil pesos en efectivo por la manutención de Charis, Bella y Francesca, hijas en común con el jugador de fútbol.

Según Latorre, Defederico le pasa mensualmente a la diosa argentina la mitad de su salario, pero de inmediato ella quiso esquivar el tema y respondió con evasivas. “Yo nunca hablé de números. Yo como padre me llevo bien, le permito ver a las hijas, como padre la relación está bien. Jamás se la compliqué aunque me hubiera encantado”, admitió al aire.

Además, reconoció que el estilo de vida que lleva con las pequeñas no es extravagante, sino que, al contrario, intenta economizar en todo sentido. “Me molesta que diga que gasto de más. Que gana diez y quiero gastar cincuenta. Yo tengo una casa con tres chicas y elijo mandarlas a un colegio privado que nadie me puede juzgar por eso. El colegio no es carísimo. Es el segundo más barato de la zona. Quiero aclarar eso. Voy al supermercado y en mi vida no tengo lujos”, aseguró Cinthia.

Ahora, el ex marido de la famosa fue quien se animó a hablar a través de sus redes sociales, en donde quiso aclarar cómo es el acuerdo que tiene con la madre de sus hijas, asegurando que ella solo contó una parte de la realidad. ¿Qué esconde?

“Lo bueno de hablar de números en televisión, que sólo debemos los padres (justo lo cuenta una compañera de trabajo), es que al menos reconoció que pago”. lanzó Matías. Además, le tiró un fuerte “palito” a la mediática: “Te olvidaste de contarle a Yanina que el acuerdo alimentario de nuestras hijas se compone de una parte en efectivo y otra en especie? o debería volver planchar los recibos nuevamente?”.