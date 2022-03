El fuerte cruce de Cinthia Fernández y Militta Bora en plena entrevista

La eliminada de El Hotel de los Famosos enfureció en una nota cuando sintió que le preguntaban por Daniel Osvaldo. Mirá el video.

Un explosivo e insólito cruce se dio entre Cinthia Fernández y Militta Bora, a raíz de una pregunta que la cantante interpretó que apuntaba a su ex, Daniel Osvaldo.

Pasó en Enrulados, el pograma que Cinthia conduce con Rulo Schijman en Gente Radio Visión 107.5 FM, donde Fernández comenzó a preguntar: “Sé que has tenido otras parejas, no es por faltarte el respeto ni nada pero sí me interesa como mujer…”.

Pero Militta salió al cruce tajante:”Mirá, Cinthia. Antes que me preguntes de esto ya me estás diciendo que ‘no es por faltarte el respeto’. Si me vas a preguntar de eso (sic) me estás faltando el respeto“.

Ahí, Cinthia le aclaró: “Es por tu situación legal”. Pero la primera eliminada de El Hotel de los Famosos enfatizó enojada: “Es una falta de respeto. Si quisiera hablar de eso estaría en los programas hablando de eso todos los días de mi vida”.

En un tenso cruce sin mencionar el punto urticante, fue Militta Bora quien blanqueó su fastidio: “Pasaron 7 años, chicos. Me la paso laburando, trabajé en cine, en teatro, grabé un disco, estoy haciendo un montón de cosas. Y es 2022, y sale una notita de Daniel Osvaldo que salí un mes hace 7 años“.

