El extenista Juan Ignacio Chela fue operado de un aneurisma cerebral

Le colocaron dos stents y se encuentra con recuperación domiciliaria. Lo comunicó el propio exdeportista en su cuenta de Twitter.

Juan Ignacio Chela estaba algo guardado: no aparecía en los torneos y tampoco se mostraba activo en las redes sociales. Y fue el propio Chelita el que contó el motivo por el que estaba desaparecido: fue sometido a una intervención por un aneurisma cerebral.

“Hola a todos, les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien y ya estoy recuperándome en casa”, reveló el extenista en su cuenta de Twitter.

Hola a todos!!! Les cuento que el jueves pasado me realizaron una operación programada por aneurisma cerebral no roto. Me colocaron dos stents. Todo salió bien. Ya estoy recuperándome en casa. — Juan Ignacio Chela (@JuanIChela) October 18, 2021

“Quiero agradecer a Pedro Lylyk (neurocirujano) a todo su equipo y a todo el personal de la clínica Sagrada Familia por su profesionalismo y calidez. Nos vemos pronto. Saludos Juan”, fue el mensaje de Chela, quien desde 2017 es el entrenador de Diego Schwartzman.