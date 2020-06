El enojo de Massa con Fernando Iglesias: “No me agote la paciencia”

El titular de la Cámara de Diputados reaccionó contra el legislador del PRO, que pedía la palabra a los gritos, con críticas a la sesión virtual, cuando ya estaba cerrada la lista de oradores de cada bloque, acordada en reunión de labor parlamentaria.

Sergio Massa, y Fernando Iglesias protagonizaron un fuerte cruce en la sesión virtual de este jueves, cuando el presidente de la Cámara baja le negó la palabra al diputado del Pro, quien estalló contra el formato de sesiones virtuales y finalmente abandonó el recinto.

La discusión se desató cuando Iglesias, desde su banca, quiso presentar una cuestión de privilegio al igual que otros diputados, y Massa se la negó, con el argumento de que ya estaba establecido quiénes hablarían en esa instancia de la sesión.

“Diputado, para que le quede claro: hay un acuerdo de Labor Parlamentaria que firmaron sus presidentes de bloque. Si no le interesa el acuerdo, lo que tiene que hacer es desvincularse del bloque, armar un bloque propio y venir a Labor Parlamentaria”, proclamó Massa entre los gritos de Iglesias, y remató: “¡Usted no tiene coronita! ¡No me agote la paciencia!”.

Tras el episodio, Iglesias no solo se fue del recinto, sino que, fiel a su estilo, difundió la retirada en las redes sociales, donde utilizó el hashtag #MassaPalloozza.