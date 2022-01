El encuentro de Anya Taylor-Joy y Laurencio Adot en un bar de Buenos Aires

El diseñador se encontró a la actriz de Gambito de dama mientras paseaba por Recoleta y no dudó en hacerle un pedido especial

Después de disfrutar algunos días en las exclusivas playas de Punta del Este, la talentosa actriz estadounidense Anya Taylor-Joy viajó a la Argentina y fue descubierta paseando por Buenos Aires, su segundo hogar.

Es que, aunque nació en Miami, la protagonista de la exitosa serie Gambito de dama (Netflix) pasó parte de su infancia en nuestro país y desarrolló un gran apego por las costumbres locales. Además, de vez en cuando sorprende en alguna entrevista con su acento argentino.

Luego de pasar la Navidad en Uruguay, uno de sus destinos favoritos, la actriz cruzó el charco y fue descubierta desayunando junto a su novio, el músico y actor Malcom McRae -con quien sale, por lo menos, desde mayo de este año-, en un histórico bar del barrio porteño de Recoleta. El que la vio fue el diseñador de moda Laurencio Adot, quien no dudó en pedirle una foto.

“In Buenos Aires, Recoleta. Sábado, desayuno in La Rambla. Me encontré a la mega actriz/it girl Anya Taylor-Joy”, escribió Adot en Instagram, donde publicó la postal en la que posan juntos. Allí se puede ver a la joven artista de 25 años con un poncho, pese a las altas temperaturas que se registraron en la Ciudad. “A un día del alta por arritmia cardíaca, en Posadas y Ayacucho, mi home. Sorpresa. Gracias Dios!!!! Siempre respeté y esta vez me animé”, agregó el diseñador, que atravesó algunos problemas de salud en los últimos años.

Como era de esperarse, la publicación superó rápidamente los 2500 likes y cosechó un sinfín de comentarios por parte de los usuarios que siguen cada paso de la ganadora de un Globo de Oro a la Mejor Actriz de Miniserie. “Contá, porfa, ¿cómo es ella?”, le pidió una seguidora a Adot y este respondió: “Dulce, femenina, chic, y habla español… Divina”.

“Ay me mueroooo tenés que vestirla”, le propuso otra usuaria. “Noooo dios, necesito conocerla“, apuntó una tercera. “Confirmame que Anya está acá por favor”, le pidió una seguidora, fanática de la artista. “Dile que la amamos de parte de todos sus fans y por favor que venga a Córdoba”, rogó una internauta.

La foto de la foto, Anya Taylor-Joy posó para las cámaras en Buenos Aires

Pese al hermetismo con el que manejan su vida privada, la actriz y su novio no pasaron desapercibidos en su paseo por Buenos Aires. En Twitter, el excineasta Sergio Podestá publicó otra imagen en donde se puede ver el detrás de escena del encuentro: Adot posando para la cámara junto a Anya, mientras otro hombre saca la foto. Además, reveló un detalle desconocido del intercambio entre ambos.

“Chimento cholulo… almorzando en La Rambla aparece Anya Taylor y Laurencio Adot se tira de cabeza para ofrecerle un vestido de novia suyo, escribió Podestá, y bromeó: “Yo no sabía ni quien era Anya Taylor jajajajajaja”.

Frente a esta confesión, una seguidora le cuestionó: “¿Sos cineasta y no sabés quién es Anya Taylor-Joy?”, y Podestá se excusó: “Es muy pendex para mí”, y remató con humor: “Y ella no sabía quién era Laurencio Adot…”.