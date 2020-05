El Enacom desmintió la fake news de la TV Pública: no regulará portales de internet

“El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones aclaró que el organismo no está trabajando en ninguna regulación vinculada con los contenidos que circulan por las redes o plataformas”, aseguran en el comunicado.

El titular del Enacom, Claudio Ambrosini, emitió un comunicado en el que desmintió categóricamente; la idea de una posible regulación de portales de noticias, como habían anunciado desde la Televisión Pública.

La polémica surgió cuando el vicedirector del ente, Gustavo López, condenaba a las fake news en la TV Pública y apareció un zócalo televisivo en el que aseguraba que regularán el funcionamiento de los portales de internet

El presidente del Ente Nacional de Comunicaciones aclaró que el organismo no está trabajando en ninguna regulación vinculada con los contenidos que circulan por las redes o plataformas, tal como se informó en la cuenta de la red social twitter de un medio y en un zócalo televisivo durante una entrevista a uno de los Directores del Ente, Gustavo López, quien sí se refirió a la preocupación por la proliferación de campañas de noticias falsas que circulan últimamente por Internet, indica el comunicado.

“Evidentemente hubo un error de interpretación por parte del medio” agrega el mensaje del organismo público. Por su parte, Gustavo López , el vicepresidente de Enacom, dijo a La Nación: “Me vinieron a hacer una nota preguntando si íbamos a hacer regulación. Le dije que no y el título no lo cambiaron nunca. No dije eso , lamentablemente el zócalo dice eso, pero no fue lo que yo dije”.

Como presidente de @ENACOMArgentina desmiento que el organismo realice cualquier tipo de regulación sobre los contenidos que circulan en Internet como se explícitaba en el zócalo de un programa televisivo durante una entrevista a un director del organismo. Más info👇🏻 pic.twitter.com/aKSZAeIsIu — claudio ambrosini (@ambrosinius) May 1, 2020

El funcionario, que fue subsecretario general de la Presidencia durante la gestión de Cristina Kirchner, detalló: “Simplemente expliqué que se habían hecho una serie de recomendaciones para detectar noticias falsas y que, además, solicitábamos o pedíamos con el tema de la pandemia que se chequearan las fuentes”.