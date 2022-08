El duro momento económico que atraviesa el músico José Larralde

“Estoy como está todo el mundo, sin laburo”, agregó el famoso folclorista nacional; además contó que no cobró nada por una canción suya que apareció en el último capítulo de la serie Breaking Bad

folclorista José “El Pampa” Larralde, gran intérprete nacional de obras propias y ajenas, brindó una entrevista a un fanático y contó que no atraviesa su mejor momento. Afectado por una complicada realidad económica, el músico aseguró: “Estoy rascando en el fondo de la olla”. “¿Pero qué te voy a contar si a todos les pasa lo mismo?”, agregó el hombre.

“Estoy como está todo el mundo, Sin laburo”, sumó “El Pampa” en un video publicado en YouTube y subido por el usuario Hebert Coello. Larralde tiene 84 años y nació en la localidad bonaerense Huanguelén. En estos momentos, además, se recupera de una caída que sufrió y que le dejó lastimado el brazo.

En el mano a mano que fue filmado y se volvió viral, Larralde habló de poder sobrellevar su herida aunque su deseo se extendió más allá de su contexto particular. “Esperemos que nos recuperemos de todo. Que se acomode todo un poco y nos dejemos de joder. Parecemos enemigos”, remarcó.

“No cobré un mango”

El folclorista también hizo referencia a su curiosa aparición, casi sin enterarse, en el último capítulo de la famosa serie “Breaking Bad”. ”Justo en el último capítulo, cuando lo matan al profesor este (el personaje Walter White) aparezco yo cantando ‘Quimey Neuquén’. Y yo digo, ‘qué tiene que ver en el norte de México ‘Quimey Neuquén’”, lanzó en la entrevista y sorprendido el músico.

“No cobré un mango, no me dieron un mango por eso”, sostuvo Larralde y agregó: ”Dicen que acá no hay convenio con Estados Unidos… qué raro, ¿no?”. El músico es el compositor de himnos del folclore como “Cosas que pasan” y “Grito Changa”.

Un músico de cuna

Desde pequeño, Larralde se empapó con la cultura del campo, pero tenía tiempo para cantar y tocar la guitarra. Solo llegó a estudiar hasta sexto grado de la primaria. En 1967, el músico tuvo su primera aparición fuerte en el mundo artístico: fue la revelación en el festival de Cosquín y en ese mismo año grabó su primer disco.

Lo gauchesco aflora naturalmente en esta leyenda de la música nacional, compositor talentoso de nuestra música de raíz folklórica. Recibió grandes premios, es famoso en muchos países y vendió millones de discos. Tiene más de 40 discos en su haber.