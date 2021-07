El duro audio que le envió Chano a Pía Shaw: “Decí que estoy bien”

El cantante estaba molesto por los rumores que hablaban sobre su estado de salud y expresó su enojo en un mensaje a la panelista de LAM; “Esta prensa me lastima”, le aseguró

Un día después de que se conociera la noticia de que Chano Moreno Charpentier había recibido un balazo por parte de un policía (en medio de un brote psicótico en el que habría intentado atacar a su mamá), Pía Shaw contó un episodio que vivió con él el viernes pasado.

La periodista reveló que el cantante le había pedido a través de un audio de Whatsapp que lo ayudara a desmentir una noticia que hablaba sobre su “preocupante” estado de salud.

“Cuando le escribí a Santiago (Chano) le pregunté si estaba bien me dijo que sí ‘estoy bien, estoy bárbaro, es todo mentira, estoy tomando un café’. Estaba enojadísimo, y a partir de ahí empiezo a recibir llamadas perdidas. Yo lo llamaba y no me contestaba, y me mandó una nota de la revista Gente”, contó Pía.

Luego de esto, la producción de LAM decidió emitir los audios, en donde se escuchó al artista enojado. “Pía, por favor. ¿Me podés arreglar esta por…? No estoy para que me pasen esas cosas. Dale. ¿Me podés arreglar eso? Después yo te doy una nota donde quieras, ¡pero arreglame eso, Pía, dale! ¡¿Qué mierda es esto?! Son las ocho de la noche, ya está. ¿Qué quieren? Que esté llamando la atención en los programas pelotu…. A mí me molesta este tipo de prensa, me lastima, bolu… No soy una minita del Bailando, Pía“, dijo.

“Me provoca un daño familiar, un quilombo, un bardo. Esto es un bondi total, ayudame a sacar esa mier… Decí que estoy bien, que hablo con vos, pero mañana hablemos en la CNN tranquilos. Esto no es una mier… que no salgo a aclarar por Twitter, porque ni si quiera lo tengo por diversos motivos”, añadió el cantante en los audios.

Finalmente, tras escuchar las palabras de Chano, Ángel de Brito concluyó: “Esto lo enoja porque la familia está muy alerta a todo lo que le pasa. Si le genera quilombos familiares es porque lo querían internar. Esta actitud la viví cuando estaba con Militta Bora en el Bailando”.

Actualmente, el ex líder de Tan Biónica se encuentra internado en la terapia intensiva del sanatorio Otamendi y, a través de un comunicado, la familia informó que uno de sus riñones, su páncreas y el bazo se vieron afectados por el disparo.