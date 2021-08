El drama de Santiago Maratea en Barcelona: “Me robaron y tuve que dormir en la calle”

El famoso influencer pasó una noche de terror, luego de que le quitaran todas sus pertenencias.

Después de pasar algunos días en Ibiza, Santi Maratea viajó a Barcelona, donde fue protagonista de una noche de terror. “Me fui del airbnb antes de lo que debía. Perdí mis tarjetas de crédito y de débito de vuelta y tuve que dormir en la calle ayer”, contó en un video que publicó en Instagram Stories.

Esta triste historia comenzó el miércoles por la tarde. “Yo caminando por una avenida muy cheta de acá, de Barcelona. Paso por Dolce & Gabbana y veo una bermuda que me encanta. Voy a pagar y la tarjeta me rebota. Digo, ‘¿quién sos, Antonela Roccuzzo?”, bromeó, en relación con los costosos looks que exhibe la pareja de Lionel Messi. Luego, agregó: “Salgo del local, llamo a la tarjeta y cuando vuelvo a entrar al local, me doy cuenta que no tengo la tarjeta. La perdí o como se dice en Argentina, me la robaron”. En el bolso Maratea tenía las tarjetas de crédito y débito de emergencia que le enviaron luego de perder las propias.

Además, Santi contó que en el bolso se encontraban las llaves del lugar donde se hospedaba. “Llamo a la mina del airbnb y no me atiende nadie en toda la noche”, dijo. “Dormí en la calle. No dormí, estuve sentado en la calle. No tenía tabaco, no tenía plata, no podía comprarme nada, fue horrible. A las 10 de la mañana se despertó la dueña del departamento y me habló. Aparte tenía que esperar unas de esas tangas para pibes marca Calvin Klein. Porque compré seis suspensores”, agregó en el relato.