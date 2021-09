El difícil momento de “Paolo, el rockero”

El actor Jorge Montejo habló de cómo mermó su actividad durante la pandemia y de sus ganas por volver a los escenarios

“¡Uhhh… loco!”, “¿Entendés, chabón?”, “¡Qué mala onda!”, “¡Mató la onda loco!”, “¿Que hacés, persona?”. Tan solo algunos de los múltiples latiguillos con los que Paolo El Rockero se volvió inolvidable para más de una generación de espectadores argentinos. Es que el personaje encarnado por el actor Jorge Montejo comenzó a ganar espacios en la televisión y el cine a fuerza de su gracia y con sus fachas y modismos de hippie.

Pero después de haberse convertido en una especie de ícono bizarro del mundo del espectáculo en las décadas de los 80 y 90, su auge se fue apagando y tuvo que reconvertirse en un artista “socialero”, ganándose la vida a través de shows en fiestas y eventos privados. Hasta que llegó la pandemia y su trabajo se volvió afectado. “Mi situación económica es estable pero estamos con muchas ganas de volver a hacer shows. Hay unos ahorros que fui haciendo a lo largo de mis películas y trabajos, de toda mi carrera”, contó el humorista por estos días, describiendo su actualidad.

A la vez, encendió una luz de esperanza: “Cuando se libere el tema de poder hacer shows ahí sí empezamos con todo. Te estresa un poco lo mental. Necesito los aplausos de la gente”, dijo Montejo.

“Cuando yo termino los shows, termino con la imitación del Indio Solari y cantando el tema ‘Ji ji ji’ (Redonditos de Ricota) y la gente queda impactada. Yo le digo a la gente seriamente, me saco la peluca y les digo la verdad si les saqué una sonrisa me puedo ir satisfecho y tuve un público bárbaro que se rio mucho. A la gente le gusta mucho la reflexión, los aplausos son lo más lindo que puede tener un artista”, contó con respecto al vínculo que tejió con el público y cómo sigue recibiendo ese cariño, la nafta necesaria en el motor de todo artista.

A la hora de hablar acerca de cómo sobrellevó la situación pandémica desde un punto de vista psicológico, el actor respondió con una humorada típica: “Lo llevé bien… en una camioneta chiquita, en un utilitario”, dijo.

Por último, contó que aun no recibió la segunda dosis de la vacuna contra el coronavirus. “Hay que estar tranquilo y no lo vivo con paranoia. Hay que tomar todos los recaudos y los cuidados porque esto se llevó a mucha gente”, dijo en entrevista con el periodista Juan Etchegoyen para el ciclo Mitre Live (Radio Mitre).

“Es un monstruo porque tiene la forma de mirar de uno, la manera de caminar de otro y la observación de una generación entera. Así nació este personaje: mirando, imitando y mezclando cosas de muchas personas”, dijo Montejo en diálogo con Teleshow a la hora de definir a Paolo El Rockero, el personaje que lo acompañó en casi toda su vida artística.

“Yo me comí al personaje. Y te explico por qué. La gente siempre dice que el personaje se come al artista, pero la realidad es que en este caso Paolo, El Rockero es solo un personaje que interpreto y es el más famoso de muchos que hago. Es un producto de mi imaginación y trabajo duro; por supuesto que no somos la misma persona. Paolo no es real y es solo una de mis interpretaciones”, agregó el actor en aquella conversión.