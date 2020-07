El día que perdimos la voluntad de ser nación

Perón es el surgimiento de una democracia popular, el reconocimiento de la dignidad de los humildes. “Después de Perón y Evita nunca más tuve que bajar la vista frente al patrón y al policía”, me dijo en una oportunidad un obrero. Desde aviones a tractores, desde coches a motos, fabricábamos todo. Con Alvear, fuimos parte del selecto grupo que investigaba la industria aeronáutica. En esos tiempos, Buenos Aires era una ciudad mucho más rica que Roma o Madrid. Y siguió siéndolo durante mucho tiempo, con Frondizi, con Illia, incluso bajo la dictadura de Onganía y Lanusse. La pobreza era apenas del 5 por ciento, la deuda no superaba los seis mil millones de dólares, no había miseria ni caídos en la calle, la desocupación apenas existía, nuestra ciudad brillaba hasta en la digna vestimenta de sus caminantes.