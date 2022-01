En A La Tarde volvieron a recibir a la panelista Cecilia “Caramelito” Carrizo, luego de sufrir la pérdida de su hermano, el baterista Martín Carrizo, tras padecer muchos años ELA.

La actriz le dedicó unas palabras a su familiar al comenzar el programa y exclamó emocionada: “Martín me dejó un legado inconmensurable, Martín me enseñó a vivir, me enseñó a morir, lo vi morir, estaba al lado de él cuando se fue, me regaló su última mirada y yo le regale la mía”.