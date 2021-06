El descargo de Thelma Fardin tras la difusión del peritaje psiquiátrico a Juan Darthés

“A mí, como a todas las víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias y todas desde los organismos oficiales”, resaltó la actriz en un comunicado

“Hasta acá, a mi victimario no le hicieron ni una pericia oficial”, sostiene Thelma Fardin después de que salieran a la luz en las últimas horas detalles del supuesto peritaje psiquiátrico realizado en 2018 a Juan Darthés, a quien la actriz denunció por violación frente a la justicia de Guatemala.

La denunciante aclara que se trata de “una pericia de parte”, y sobre ello realizó un duro descargo a través de su cuenta de Instagram. “No le hicieron ni una pericia oficial, por parte de la Justicia, la pericia que hicieron pública y que los medios sin perspectiva de género reproducen, es una pericia de parte (dígase paga, por él y/o su defensa)”, subrayó Fardin.

Acto seguido, la intérprete se refirió a las diferencias en el trato que otorgan los procesos judiciales a quienes denuncian casos de abuso sexual con respecto a quienes son denunciados por este tipo de delitos. “A mí, como a todas las víctimas de abuso, ya me sometieron a tres pericias, y todas desde los organismos oficiales (me hicieron incluso una pericia física)”.

Fardin es tajante al señalar que “así de revictimizante es el sistema”, al tiempo que considera que “los medios contribuyen a que la tortura siga”.

Sobre el proceso en curso, la actriz agrega: “Esas pericias determinaron que hay pruebas suficientes para acusarlo, con colaboración de tres ministerios públicos, de tres países diferentes (Argentina, Nicaragua y Brasil)”.

Y volvió a criticar el tratamiento que se da al caso a través de los medios de comunicación. “Los periodistas no tienen vergüenza a la hora de revictimizarnos y poner a nuestros abusadores en el papel de pobres hombres. El patriarcado no se va a caer solo, por eso seguimos resistiendo. ¿Estoy cansada? Sí. Pero no estoy sola”, escribió. Su mensaje recibió numerosos comentarios de apoyo de colegas y seguidores.

A la espera de que el 30 de noviembre comience en Brasil de modo virtual el juicio contra Juan Darthés, se dieron a conocer los resultados del supuesto peritaje psiquiátrico realizado al actor, quien reside en Brasil desde que se desató el escándalo.

Las conclusiones de la pericia de 2018 indicarían que Darthés “está lucido y orientado. Demacrado, con pocas horas de sueño, ansioso y con palpitaciones. Presenta miedo hacia el exterior y dificultad para movilizarse fuera de su entorno hogareño”.

El texto, que fue leído en el programa Los Ángeles de la Mañana en el día de ayer, también dice que “no hay actitudes o manifestaciones de odio o de agresividad, sí de decepción y nostalgia con respecto a su trabajo y por el desengaño con las personas”, puntualizó sobre el informe la panelista del programa Maite Peñoñori, y comentó que la pericia se realizó a través de entrevistas que duraron una hora y media y que el actor respondió a las preguntas de manera “fluida, aunque por momentos parece sumirse en angustia”.