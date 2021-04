El descargo de Hugo Sigman por las demoras de las vacunas de AstraZeneca

El titular del grupo INSUD explicó la situación del desarrollo local y negó haber influido en las negociaciones con Pfizer. “La intoxicación de noticias falsas sólo contribuye a generar más dolor”, dijo.

Hugo Sigman fue uno de los apuntados por la falta de vacunas en el país. El empresario argentino es uno de los accionistas principales del laboratorio mAbxience, el encargado de producir el componente de la vacuna de AstraZeneca contra el coronavirus, que es enviado a México para terminar de envasarse. Esta producción viene con un retraso importante debido a la falta de insumos para terminar el proceso en la planta mexicana de Liomont.

“El equipo científico y técnico de mAbxience, que se encarga de producir el principio activo de la vacuna de AstraZeneca, trabaja contrarreloj desde noviembre del 2020, con un profundo compromiso, para lograr los objetivos acordados .Pero mAbxience no es la propietaria de la vacuna, ni la encargada de venderla, cobrarla, ni de firmar los contratos con los gobiernos o establecer las fechas de entrega. Ha sido seleccionada, en un reconocimiento al capital humano y científico argentino, para producir el principio activo, como parte de un proyecto que tiene como objetivo abastecer de la vacuna a precios accesibles a los países de nuestra región”, indicó el empresario argentino en un hilo de Twitter.

Sigman insistió que “ni mAbxience ni yo hemos acordado ni firmado ningún contrato con el Ministerio de Salud de Argentina, ni de ningún otro país” tras los rumores de que el gobierno le había pagado cifras millonarias al empresario. “No hemos cobrado dinero alguno de ningún gobierno por su fabricación o venta.”, aclaró.

Por otro lado, el empresario argentino negó haber influido en las negociaciones entre el Gobierno argentino y la empresa Pfizer, luego de que no llegaran a un acuerdo por la provisión de dosis. “Se ha dicho también que yo incidí sobre algunas autoridades del gobierno para impedir un acuerdo con Pfizer para la adquisición de su vacuna. Desconozco los motivos por los cuales el Estado Nacional no ha llegado a un acuerdo, pero no tuve influencia ni participé de esa decisión”, manifestó