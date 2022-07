El crudo relato de Tamara Paganini sobre su adicción a las drogas

La participante de la primera edición de Gran Hermano contó con sinceridad el calvario que vivió durante su adolescencia. Mirá el video

Tamara Paganini habló a corazón abierto sobre su adicción a las drogas durante la adolescencia. La mediática reconoció que, como su familia no tenía dinero, comenzó a robar autos para poder comprar cocaína.

En diálogo con Gastón Pauls para Seres Libres (Crónica HD), la participante de la primera edición de Gran Hermano recordó sus épocas más difíciles. “Creo que la primera vez que perdí el control fue con la cocaína. Yo era muy chica, tenía 16 años, tomé cocaína desde los 16 hasta los 19 años”, contó.

“Mi familia no tenía plata, o sea, yo ni siquiera podía robarle a mi viejo. Entonces salí a robar autos. Yo trabajaba, pero no me alcanzaba el sueldo para ese ‘lujo’, porque yo en ese momento lo tomaba como un lujo ir comprar cocaína“, explicó.

“Quería tomar todo el tiempo. No hacía falta que se me vaya el efecto para querer tomar más. Si me ponías una bolsa me la tomaba toda, me ha sangrado la nariz y yo en vez de estar preocupada por eso estaba preocupada porque no se me vaya la merca, que no se me vaya con la sangre. Una locura”, reconoció.

A su vez, recordó cómo fue la primera vez que consumió: “Recuerdo ese día. Primero me pareció como que me dio ganas de estornudar, me acuerdo de la sensación de los dientes dormidos y fue por también por cancherear. Yo me había mudado a Lugano, había como un rejunte de gente de todos lados y era bastante picante”.

“Yo venía de ser una niña muy frágil, o sea más allá de lo que parecía y sigo siendo. Y me sentí tan aceptable por decirte alguna manera, sentí el que estaba todo bien, no contenta porque no es que te pone contenta. Sentí que estaba todo bien, que todo lo que yo decía era genial, que mi cabeza pensaba más allá del ser humano y tenía bueno mis amigos que festejaban mi bautismo como se dice”, agregó.https://rudo.video/vod/bOkB9g?volume=0

Respecto al momento en que dejó de consumir drogas detalló: “En mi caso creo que mi clic fue cuando lo vi a mi hermano ahí arrodillado en la mesa ratona con mis amigotes justo metiéndose el canuto en la nariz. Me acuerdo de la angustia de sentir angustia y no poder llorar. Porque cuando estaba dura, no podía llorar. Me dolió tanto… Pensaba ´¿cómo hago?, ¿cómo le digo que no lo haga si yo….?’ . Yo nunca había tomado adelante de mi hermano ni nada. Mi hermano era mi mejor amigo, era mi Dios, era mi alma gemela y a partir de ahí como que acepté un poco más la ayuda del Mono, un amigo que quería ayudarme a salir. Terminé dejándola por suerte sin internación. Y nunca más, me genera rechazo incluso”.

“Creo que mi cabeza encontró el modo de tenerle un rechazo que hoy me pasen una bolsa acá así abierta y yo te la soplo en la jeta. Yo no creo en el demonio, pero basándome en nuestro concepto cultural del demonio es el demonio”, cerró Tamara.

Cómo vivió Tamara Paganini la fama después de Gran Hermano

Tamara Paganini formó parte de la primera emisión de Gran Hermano, hace 21 años atrás, y sufrió bastante la fama cuando salió de la casa: “La fama me hizo mucho daño. Ahora los haters te escriben o te mandan un audio, en esa época los haters me escupían gallos en la cara, en el cuerpo. Me pasaba cuando iba a hacer una presentación a algún boliche, porque no tenía otra manera de trabajar porque no podía conseguir un laburo normal. Lo intenté y fue uno de los peores momentos de mi vida”.

“Lo que más daño me hacía era lo que decían de mi. Las barbaridades, las cosas tan crueles, oscuras e inimaginables que escuché directamente de la boca de alguien. La cantidad de barbaridades que dijeron de esta gran mujer que tenés adelante tuyo no te puedo explicar. Y hasta el día de hoy. Hace poco una persona, supuestamente mujer según su Instagram, me escribía que estaba muy contenta de que se hayan muerto mis dos hijos porque yo hubiera sido una madre de mierda. Tenés que estar re bien para bancarte eso”, agregó.

Y reconoció: “Recién salida de la casa entré en el alcohol. Mucho alcohol. Iba de la mano con algún ex compañero o compañera de la casa. Éramos varios que estábamos en la misma de salir y tomar porque aparte donde pisabas te regalan todo lo que querías“.

“Y creo que yo fui la que más sufrió este después de Gran Hermano, porque no acepté, porque me dio tanto miedo que dije no quiero. O sea si salir en la tele provoca esto en mi vida, no quiero. Me fui, me escondí y ahí me persiguieron más porque era la figurita difícil y no quería ningún trabajo en los medios. Quería que la tierra me trague, es tremendo”, añadió respecto al daño que le ocasionó la fama.