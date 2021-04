El corazón de Maradona: qué dicen los estudios previos que desoyeron Luque y Cosachov

Adicciones, cardiopatía y medicación psiquiátrica. Testimonios, documentos y conversaciones que analiza la Justicia. El contraste con la internación de 2004.

El dios del fútbol era, también, humano. Así lo demostró su muerte: Diego Maradona dejó de respirar en una habitación sin baño, sin la atención adecuada y en soledad. Sin brillos. Y esa naturaleza terrenal quedó plasmada en cada una de las fojas que componen el expediente que indaga sobre las causas de su deceso.

Multimillonario, intocable e irreverente, su paso por este planeta dejó una huella de papel en formato judicial que habla de sus adicciones, peleas familiares y una salud deteriorada que, según se desprende de la investigación, no habrían tenido en cuenta Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, los médicos que lo trataron en el tramo final de su vida. Tampoco lo hizo el psicólogo Carlos Díaz, que resultó determinante en la toma de decisiones.

Sí, Maradona era un adicto. Lo fue primero a la cocaína y luego al alcohol y a los medicamentos. Un rasgo de su personalidad que afectó -como lo haría en cualquier persona- su corazón y su cerebro. Su forma de moverse y sus dificultades al hablar fueron las manifestaciones externas de lo que pasaba a nivel interno.

¿Pero fue esa la causa de su muerte o lo fue la falta de atención adecuada? Por la segunda alternativa se inclinan los fiscales Cosme Irribarren, Patricio Ferrari -dirigidos por John Boyard– que bucearon en los antecedentes médicos del Diez, algo que no habrían hecho el neurólogo, la psiquiatra ni el psicólogo.

Los integrantes del Ministerio Público bonaerense llegaron hasta la internación en la Clínica del Parque adonde ingresó, el 10 de mayo de 2004, bajo el diagnóstico de síndrome abstinencia a droga y luego de ser internado en dos oportunidades, en estado crítico, en la Suizo Argentina.

Para ese entonces, su adicción a la cocaína ya había provocado cambios morfológicos y metabólicos en el corazón del deportista: los estudios mostraban que tenía una miocardiopatía dilatada con deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo por el consumo a una droga que es tan nociva que el solo hecho de consumirla se presenta como una factor de riesgo cardiovascular.

El cardiólogo Gustavo Ontiveros dejó constancia de la afección de Maradona durante su internación en 2004.

Con el tiempo, el músculo vital pudo haberse recuperado, pero por sus antecedentes Maradona debió ser considerado un paciente cardiópata, es decir, una persona que padece o que lleva consigo una enfermedad del corazón ya sea congénita o adquirida. Aunque en el momento de su última internación los parámetros fueron normales, el crack argentino necesitaba seguimiento sí o sí, indicaron cardiólogos

Los de 2004 no habían sido los únicos episodios cardíacos que había padecido el futbolista: en enero del 2000, Maradona estuvo muy cerca de la muerte. Ingresó al Sanatorio Cantergil de Punta del Este en estado comatoso, con hipertensión y arritmia. Tuvo, además, otras internaciones por adicciones.

La autopsia, realizada en San Isidro, encontró los daños: los forenses constataron la existencia de una insuficiencia cardíaca aguda, en un paciente con miocardiopatía dilatada -el corazón no puede bombear suficiente sangre- e insuficiencia cardíaca congestiva crónica que generó un edema de pulmón.

Los últimos días de vida, Maradona estuvo deprimido e irascible, lejos de su familia. Su cuerpo y su comportamiento daban señales de que algo malo estaba pasando: estaba muy hinchado y casi no se levantaba de la cama ni hablaba. También había manifestado taquicardia. Ninguna de las personas que lo rodeaban, les dio importancia.

Cómo fue la internación de Diego Maradona en 2004

A diferencia de lo que ocurrió el 13 de noviembre de 2020 -cuando Luque y Cosachov, con la venia de la familia, decidieron que Diego transite su recuperación por abstinencia al alcohol en una casa alquilada en Tigre- en mayo de 2004 el futbolista fue trasladado desde la Suizo Argentina al psiquiátrico por pedido de sus médicos tratantes y sus hermanas Elsa, Rita y Ana, tras dos internaciones en la Suizo Argentina, con repercusiones cardiacas.

El sanatorio ubicado en Parque Leloir, Ituzaingó, anotó que el paciente había ocupado una cama de la Unidad de Terapia Intensiva y Unidad Coronaria (UCO) de la clínica de Recoleta. “Su estado en ese momento presentaba deterioro sensorio, convulsiones y excitación psicomotriz con antecedentes de cardiopatía dilatada, insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial y adicción a tóxicos”, transcribe la causa judicial que se abrió en ese momento por el requerimiento de sus seres queridos para obligar al Diez a tratarse. Su médico de cabecera era Alfredo Cahe.

En una nota dirigida a la institución psiquiátrica sus padres y sus hermanos pidieron que se trate su cuadro de adicción, para preservar su vida y lograr su recuperación. Luego acompañaron la determinación Dalma y Gianinna Maradona, aún menores de edad, representadas por Claudia Villafañe, que ya estaba separada del futbolista.

El 29 de mayo, el equipo de médicos que lo trataron establecieron que los problemas clínicos habían dejado de ser una prioridad y comenzaron el trabajo de transición para una derivación futura. En ese momento, comenzó a tener intervenciones relativas a aspectos psicológicos, guardia permanente de operadores socioterapéuticos en adicciones y hasta tuvo el apoyo del titular de la SEDRONAR, en ese momento, Wilbur Ricardo Grimson.

El ingreso a la clínica de La Plata no refleja los antecedentes cardíacos de Maradona ni sus adicciones. (Foto: TN.com.ar).

Luego de tres meses, los especialistas, entre ellos Néstor Marchant -por ese entonces director del Hospital Moyano y presidente de la Asociación Argentina de Psiquiatras- recomendaron que el tratamiento continúe en un centro de rehabilitación con régimen cerrado. Maradona optó por completar la recuperación en el Centro de Salud Mental CESAM, en Cuba, a donde viajó en septiembre de ese año.

Un mes antes, en agosto, el experimentado cardiólogo Gustavo Ontiveros informó al juzgado de Morón, a cargo de Norberto Vedia, que Maradona presentaba antecedente de miocardiopatía dilatada con deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo y que, a esa fecha, se encontraba hemodinámicamente estable, sin signos de insuficiencia cardíaca, normotenso y sin taquicardia.

El cuerpo de galenos, además ordenó que el paciente continúe con un plan de ejercicio físico y nutricional acorde. Siempre resaltaron la necesidad de mantener sus lazos afectivos durante la rehabilitación.

La última internación de Diego Maradona: “No digas nada en los medios del escabio”

El tiempo pasó. Maradona regresó de Cuba, estuvo en Dubai y hasta vivió por unos meses en la tierra gobernada por los narcos de Sinaloa. De vuelta en Buenos Aires y como DT de Gimnasia, el 2 de noviembre del 2020, volvió a ser hospitalizado pocos días después de mostrar su deterioro en el estadio del Lobo, el día de su último cumpleaños.

Ingresó a IPENSA con un cuadro de deshidratación. Detrás se escondía su adicción al alcohol, que había deteriorado seriamente su salud. El listado de antecedentes obvia los episodios cardíacos y sus hábitos tóxicos pasados y presentes.

Incluso, en las charlas entre Luque y Maximiliano Pomargo, el cuñado de Matías Morla que asistía a Diego, mencionan cómo disfrazar la hospitalización: “El COVID es la excusa para meterlo”, dijo el médico. Luego, fue trasladado a la Clínica Olivos, bajo el seudónimo de Ariel Gómez, para ser operado de un hematoma subdural.

En la hoja de ingreso a ese sanatorio, no figuran los episodios cardiacos que sufrió, pero sí su by pass gástrico, hipertensión y operación de rodilla. Tras la cirugía, ya estaba listo para ser externado. Esta vez, el caso no se judicializó.

“La propuesta de Swiss Medical es continuar con el tratamiento psiquiátrico, clínico, de rehabilitación y toxicológico bajo la modalidad de internación en un centro de rehabilitación con un equipo de psiquiatría de apoyo”, sugirió en ese momento la prepaga ante el cuadro de abstinencia que presentaba Maradona.

La sugerencia estuvo basada en la opinión de Mario Alejandro Schiter, el médico que tuvo a cargo su recuperación en el 2000 y que había sido convocado por la empresa de medicina para dar su punto de vista. El profesional desaconsejó el tratamiento ambulatorio.

La recomendación de continuar el tratamiento en un establecimiento de Swiss Medical y la negativa de los médicos de Maradona. (Foto: TN.com.ar)

La empresa de medicina privada ya había gestionado las herramientas para que sea derivado a un establecimiento, pero según declaró Jana Maradona, Luque se opuso, Cosachov acompañó y la familia confío en ellos. El ídolo iría a una internación domiciliaria.

La atención en el chalet del lote 45 del barrio San Andrés, a donde fue trasladado el 11 de noviembre, no tuvo ni por cerca los cuidados que le dieron a Maradona en el psiquiátrico de Ituzaingó.

Así denunciaron enfermeros y cuidadores terapéuticos que lo atendieron. Los primeros, según admitieron, solo le administraban la medicación y no le tomaban los signos vitales al paciente porque le molestaba.

Los segundos, fueron despedidos por Cosachov, por el mismo motivo. “Lo agobian”, argumentó. La psiquiatra también pidió “frenar la comunicación” con Swiss Medical y su intermediaria, a través de la empresa Medidom: Nancy Forlini, la médica que también fue imputada.

Ricardo Almirón, uno de los enfermeros que lo asistió declaró tras la muerte: “Nunca nos indicaron que era un paciente con afecciones cardíacas”, dijo. También aseguró que no contaban con los elementos de emergencia. “No había ni un termómetro”, dijo. Y, aunque se había establecido que una ambulancia permanezca en la puerta de la casa, esto tampoco sucedió. Tampoco pudo visitarlo de forma frecuente un clínico -solo pudo acceder una vez al ídolo- ni un nutricionista, tampoco un neurólogo.

La falta de consideración de los problemas del corazón que tuvo el astro, también se manifestó en el formulario del hisopado COVID (que dio negativo) del 3 de noviembre. La casilla de enfermedades previas donde figura “cardiopatía” no fue marcada.

El hisopado de Diego Maradona sin la casilla de cardiopatía marcada. (Foto: TN.com.ar).

Recién el 28 de noviembre, con Maradona ya muerto, el psicólogo Carlos Díaz le recordó a Cosachov la internación en Punta del Este en una charla por WhatsApp. “Te voy a pasar una nota del año 2000 que encontré recién, en la cual el chabón había tenido ese problema del corazón, ¿viste? y un motivo por el que murió ahora”. Después de leer el artículo, la médica reflexionó: “Voy a perder la matrícula”.

La psiquiatra estaba profundamente preocupada por la medicación que le había recetado a Maradona. Sospechaba que podrían acusarla de no tener en cuenta los problemas cardíacos a la hora de recetarle los fármacos. También porque había firmado la conformidad a una internación domiciliaria que resultó, a todas las luces, deficitaria. Su colega la tranquilizaba: “Se murió por una enfermedad de hace 20 años”.

El 30 de noviembre, el tema pareció inquietar más a Díaz, que le preguntó a Cosachov: “¿Debió tomar algo para el corazón?”. “Charly, yo no manejaba ese tema. Imaginate que Luque lo venía viendo hace 4 años”, se despegó la psiquiatra.

“Yo desde el sentido común entiendo que sí”, replicó el psicólogo. “No creo que Luque lo haya contemplado”, estimó la médica.

En el allanamiento a ambos profesionales, la policía encontró carpetas con estudios y recetas médicas de Maradona de los últimos años. Entre los papeles, el certificado trucho que compromete a Cosachov.

Los fármacos recetados por Cosachov son motivo de análisis. (Foto: TN.com.ar)

La muerte de Diego Maradona

El 25 de noviembre a las 12.25 h, el médico clínico, Juan Carlos Pinto, a bordo de la ambulancia 51 de la empresa Más Vida, recibió un “código rojo”, con motivo de perdida de conocimiento de un adulto de 60 años. Se trataba de Diego Maradona.

Cuando Pinto llegó a la casa del lote 45, en el barrio San Andrés, encontró en la habitación a un médico de barrio (Colin Munro Campbell) y a una enfermera (Dahiana Madrid) comprimiendo el cuerpo del futbolista, que se encontraba sobre la cama, boca arriba. El paramédico usó el desfibrilador. Fue inútil: no tenía actividad eléctrica. El corazón de Maradona estaba “básicamente parado”, declaró.

Junto con su compañero continuó las maniobras de reanimación por unos 45 minutos. Comenzaron a llegar otras ambulancias. Cada 15 minutos, le aplicaron una ampolla de atropina y cuatro de adrenalina. Tampoco resultó.

Gianinna Maradona, ya en el lugar, pidió que su padre sea trasladado a un sanatorio. Pinto le advirtió: “No tiene sentido”. Su padre había muerto. Firmó el certificado de defunción del excapitán de la Selección, a las 13.15 h del 25 de noviembre del 2020.,

La necropsia determinó que Diego Maradona murió por un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada”. Los forenses estimaron que el intervalo postmortal rondaría entre las 10.30 h y las 12.31 h. Aunque la hora de muerte es uno de los puntos en discusión.