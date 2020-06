El complejo escenario bonaerense

Bruera escuchado ilegalmente, Berni avanza en el PJ, y Abad presidirá la UCR. El análisis de Fabricio Moschettoni, en el programa “Impulso Ciudadano”, que se emite de 9 a 11 por Radio La Red 91.3 – Mar del Plata

Bruera, el político opositor de más relevancia en La Plata, escuchado ilegalmente

El primer tema, fue la denuncia sobre escuchas ilegales de la que habría sido víctima el ex intendente platense Pablo Bruera y sus tíos, el obispo Jorge Lugones y el presidente del PJ, Luis Lugones por parte de la Agencia Federal de Inteligencia.

“Trascendió una investigación sobre que el ex intendente Pablo Bruera habría sido espiado por la AFI a pedido de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y el ex secretario de Asuntos Municipales y actual diputado, Alex Campbell. La información la difundió el periodista Rolando Graña. También se habría hecho inteligencia ilegal sobre Luis Lugones, presidente del PJ platense y Jorge Lugones, que es obispo y ambos son tíos de Bruera”, dijo.

Agregó: “si esto se confirma es un escándalo de magnitud, además porque Bruera es el político opositor de más intención de votos en La Plata”.

Berni con imagen 65% positiva avanza sobre el PJ

“Sergio Berni, ministro de Seguridad bonaerense, es el político mejor visto en AMBA. Tiene 65% de imagen positiva según una encuestadora de primerísimo nivel que hizo un trabajo este viernes. El estilo “Rambo” medio chocante de Berni es lo que la gente busca. Eso está haciendo mucho ruido en el PJ bonaerense que avanza de una manera descomunal”, agregó.

Abad sucederá a Salvador y se proyecta con fuerza

“En la UCR todo parece indicar que el presidente del Comité de la Provincia de Buenos Aires va a ser el actual diputado marplatense Maximiliano Abad. Está 90% confirmado y así sucedería a Daniel Salvador en el cargo. Hay un acuerdo entre ellos, y de esta manera Abad podría ser un político de muchísima proyección en la provincia de Buenos Aires”, dijo.

Agregó: “es publicó una solicitada en el diario El Día, y nosotros en Impulso Baires la difundimos en donde estaban prácticamente todos los intendentes, todos los diputados y senadores de la Provincia y los diputados nacionales, las autoridades provinciales y distritales. Para mí el 90% de seguridad hacia Abad podría crecer a un 96 o 98%, es casi total”.

Fabricio Moschettoni – director de Impulso Baires