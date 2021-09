El Club Deportivo Español le pagará a sus jugadores con criptomonedas

El coach del Club Deportivo Español de Buenos Aires, Leonardo Cositorto, explicó que quien invierta en Zoe Cash puede “multiplicar su plata por 300” y aseveró que la idea fue bien recibida por el equipo de profesionales.

El Club Deportivo Español de Buenos Aires, Argentina, comenzó a pagarle a su plantel, desde jugadores, hasta otros profesionales, en la criptomoneda Zoe Cash, ya que los dueños del equipo buscan “motivar” a sus jugadores con ese método de pago.

Los jugadores del club tendrían la promesa de ganar con criptomonedas, después de cada juego a modo de “premio”.