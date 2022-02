El bloque de Emilio Monzó y Margarita Stolbizer pide repartir con las provincias el impuesto al dólar

Es el que grava la compra de divisas, que Alberto implementó ni bien asumió. Calculan que los gobernadores perdieron 230 mil millones de pesos.

El diputado Sebastián García de Luca, que integra el bloque referenciado en Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, presentó un proyecto de ley que propone coparticipar con las provincias el impuesto que grava la compra de dólares.

Se trata del impuesto para una Argentina Inclusiva y Solidaria, conocido como País, creado en 2019, que grava con un 30% la compra de moneda extranjera, ya sea en ventanilla, tarjeta o paquetes turísticos.

La recaudación queda en el tesoro nacional con fines específicos: el 70% para el Anses y el 30% para el fideicomiso del fondo de integración social y obras el fomento al turismo.

El proyecto de De Luca propone incluirlo en los fondos de coparticipación federal, que se reparten en las provincias con los porcentajes fijados en una ley de 1988. De haberse aplicado estos dos años, los gobernadores hubieran recibido 230 mil millones de pesos. Sólo 50 mil habrían ido a la provincia de Buenos Aires.

El impuesto País va a ser el que más aumentó la recaudación y acentúa la concentración de recursos en la Nación. No tenemos manera de enfrentar los problemas estructurales que tiene la Argentina si en las medidas que se toman no se respeta que somos un país federal.

“Este año el impuesto PAIS va a ser el de mayor crecimiento, con una suba del 80% según estimaciones del presupuesto que presentó (el ministro de Hacienda Martín) Guzmán. Entre 2020 y el 2021 el Gobierno se quedó con todo el dinero para hacer frente a la pandemia, pero también los gobiernos provinciales y municipales asumieron enormes costos y desafíos”, destacó De Luca.

“Tal como está planteado, este impuesto acentúa la concentración de recursos por parte del Gobierno Nacional. Y no tenemos manera de enfrentar los problemas estructurales que tiene la Argentina si en las medidas que se toman no se respeta que somos un país federal”, agregó el ex secretario de Interior durante la gestión de Cambiemos.

El proyecto fue firmado por Monzó, Stoblizer y el tucumano Domingo Amaya, sus compañeros del bloque “Encuentro Federal”, pero tuvo además la adhesión de diputados de Juntos por el Cambio y del riojano Felipe Álvarez, del monobloque Ser.

No sería la primera vez que el Gobierno se financia con un impuesto pleno que luego se coparticipa: el que grava el cheque se implementó en 2001 y recién se repartió con las provincias en 2010.