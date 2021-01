El politólogo Lucas Romero analizó la posible suspensión de las PASO y subrayó la necesidad que tiene Juntos por el Cambio de que se realicen las primarias para resolver su interna. “El armado de listas será un proceso anárquico sin las PASO”, señaló ante la falta de un liderazgo definido en la coalición opositora.

En diálogo con Letra P, el director de la consultora Synopsis también puntualizó que “el desafío” del oficialismo y la oposición será “resolver el dilema ‘ni Macri ni Cristina'”, los dos dirigentes que mejor representan la grieta política del país. El consultor reconoció que el “clima antigrieta” ya se vivió en las elecciones pasadas y destacó que en esa oportunidad la exmandataria decidió “correrse” de la candidatura presidencial y dejarle ese lugar a Alberto Fernández.

Sin embargo, señaló que ahora será “difícil” que el gobierno pueda “disimular” la presencia de CFK en la oferta electoral ya que “la lapicera” a la hora de armar las listas de candidatos y candidatas estará en manos del kirchnerismo.

-¿Cómo imagina que será este año electoral?

-El escenario electoral dependerá de si suspenden las PASO o no. Las primarias son una instancia ordenadora del voto no peronista porque le da a ese electorado una visión más precisa sobre dónde está la principal oferta para vencer al peronismo. En los últimos años, las PASO fueron muy perjudiciales para el peronismo en la provincia de Buenos Aires.

-¿Por qué el kirchnerismo no quiere suspender las primarias?

-Porque sabe que tiene una mayor capacidad electoral que el resto de los espacios que conforman el Frente de Todos y termina utilizando las PASO para maximizar su capacidad de influencia en el armado de las listas.

-¿Quién va a tener la lapicera a la hora de armar las listas de candidatos y candidatas?

-Si hay primarias, la lapicera estará en manos del kirchnerismo y más en la provincia de Buenos Aires. La competencia interna debilita a los oficialismos locales y potencia el armado opositor.

-¿Por eso algunos intendentes se oponen a que Máximo Kirchner sea el nuevo jefe del PJ bonaerense?

-Sí, pero no solo desde lo electoral sino también desde lo político porque es darle a Máximo un sillón muy relevante en la provincia de Buenos Aires. No hubo consenso en esa elección, fue una imposición del kirchnerismo. De hecho, los intendentes critican -algunos por lo bajo- esa designación.

-¿Cómo será el armado de listas en la oposición?

-El armado de listas será un proceso anárquico sin las PASO. Juntos por el Cambio no tiene un liderazgo y tiene un gran conflicto interno, que necesita resolver en las primarias. ¿Cómo resuelven las listas habiendo tantas diferencias? Sin dudas, no será armonioso el armado de las listas.

-¿Qué rol van a jugar los libertarios?

-No termino de dimensionar el nivel de votos que tendrán los libertarios, que será mucho menor al de Juntos por el Cambio. (José Luis) Espert podría representar una amenaza si se presentara como un dirigente esencialmente antikirchnerista. También resta saber si habrá una alternativa peronista no oficialista, que vaya a pescar votos en los desencantados. Hoy, no hay una figura peronista que represente una amenaza para el Frente de Todos.

“El clima antigrieta ya estaba presente en 2019 y Cristina lo resolvió mejor que Macri corriéndose de la candidatura”

-¿A quién perjudica más la polarización de la elección?

-El clima antigrieta ya estaba presente en 2019 y Cristina lo resolvió mejor que Macri corriéndose de la candidatura. Ahora, es mucho más difícil que el oficialismo pueda disimular la presencia de Cristina en la oferta. El 43% de la población (según la última encuesta de Synopsis) dice que no se identifica con ninguno de los dos. El desafío electoral será resolver este dilema, de ni Macri ni Cristina.

-¿Qué figuras políticas van a ser protagonistas en las elecciones legislativas?

-En el Frente de Todos me imagino una campaña femenina con Fernanda Raverta, Luana Volnovich y Malena Galmarini. En la oposición, veo una campaña más colectiva porque no hay una figura destacada. La única que puede estar por encima de todos es (María Eugenia) Vidal, que no va a definir su candidatura hasta estar segura que no va a perder como en 2019.

Por Susana Maidana – Letra P