El alocado baile de Flor Vigna

S脕BADO 馃幎 Bailar siempre es buena idea ,nuestro cerebro genera NUEVAS CONEXIONES NEURONALES 馃檶馃徎 lo que da sensaci贸n de bien estar y felicidad.鈾ワ笍 Se activa segregaci贸n de dopamina , serotonina y se le suma la oxigenacion cerebral.馃憣馃徏 Estas conexiones ayudan a mantener joven el cerebro y a potenciar algunas de sus funciones como reflejos y memoria.聽馃檶馃徎鉁煉凁煆 A perrear !!!馃幎 No te quedes tirad@ amargadit@ , posta que empezas a bailar y algo se enciende. Hacelo por vos si no es hoy,ma帽ana, pues la cuarentena nos tiene hasta Mayo papi 馃馃暫馃徏