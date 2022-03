El ajedrez vuelve a Bolívar

Se trata de un importante torneo que se desarrollará en abril en esa ciudad luego de dos años de parálisis por la pandemia.

Tras una reunión entre referentes del prix de la provincia, se confirmó que Bolívar será sede el 24 de abril de un nuevo torneo presencial de ajedrez.

La Escuela Municipal de Ajedrez, a cargo del profesor Matías Rodríguez, volvió a la presencialidad y Bolívar se prepara para ser sede de un torneo de ajedrez, luego de dos años de inactividad producto de la pandemia.

El torneo que se realizará en abril será de 10 a 17hs, y participarán las categorías Sub 8, Sub 10, Sub 12, Sub 15, Sub 18 y libre.

Además, quedó establecida la nueva comisión directiva para la organización regional, que estará encabezada por el presidente Nelson Luján y el vicepresidente Jerónimo Ferreyra de La Madrid; en tanto el bolivarense Matías Rodríguez fue elegido como secretario y Mario Orlando de Las Flores, como tesorero.