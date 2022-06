Edith Hermida: “Puedo estar años sin tener sexo”

La panelista, conductora y locutora confesó el extenso período de tiempo que estuvo sin relaciones sexuales. Mirá el video.

Edith Hermida visitó PH, Podemos Hablar y pasó al punto de encuentro para recordar una cita inolvidable. En medio de la anécdota sorprendió con una revelación: “Puedo estar años sin tener sexo, no es tan importante“.

La confesión de la locutora se dio en medio del relato de una cita a ciegas a la que accedió solo porque venía de “una época de sequía tremenda”.

“Me contó toda su vida sexual y tomé, tomé, tomé (…) El habló toda la noche, yo me quedé callada y le dije ‘Y ahora me voy, y llévame a mi casa’ re violenta estuve. No pasó nada. Ni beso, nada“, recordó.

La periodista aseguró que pasó el 2007 completo sin sexo y dijo que probablemente el 2008 también.